Microchip gratuito e anagrafe per gli amici a quattro zampe 

«Il modo migliore per assicurare prevenzione e benessere nella salute animale, arginare il randagismo e venire incontro alle esigenze dei possessori di cani è quello di promuovere l’iscrizione nell’apposita anagrafe canina e quindi l’applicazione dell’identificativo, come previsto dalle norme regionali». Parole dell’assessore delle Politiche sanitarie del Comune di Bitti, Pietro Sanna, in vista della campagna gratuita di microchippatura e iscrizione all’anagrafe che si terrà il 6 aprile, ore 9-13, nei locali dell’ex giudice di pace. Necessario prenotarsi entro le ore 12 del 4 aprile con un modulo da presentare in Comune o inviare a info@comune.bitti.nu.it.

