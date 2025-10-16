Microchip gratis  per i cani del Sarrabus 

Posizionamento gratuito del microchip ai cani del Sarrabus mercoledì 22 ottobre grazie all’iniziativa del Comune di Villaputzu in collaborazione con la Asl di Cagliari. I proprietari dei cani potranno recarsi al campo sportivo di Villaputzu a partire dalle 9.

«Come amministrazione comunale – spiega Gabriele Porcu, assessore del Comune e veterinario di professione – siamo molto attenti ai temi che riguardano gli animali. Lo dimostra, fra le altre cose, l’istituzione di due punti spiaggia dedicati a loro durante la stagione estiva e, da poco, un nuovo parchetto dover portare i cani in sicurezza».

Quanto alla microchippatura «è importante – aggiunge Porcu – per poter consentire il ritrovamento dei nostri cuccioli in caso di smarrimento e non incorrere in sanzioni»”.

Anche negli anni scorsi non sono mancate iniziative simili: numerosi, in particolare, i cacciatori che hanno portato i loro cani (molti segugi) ma non sono mancate le famiglie con cani da compagnia, comprese razze rare e particolari. Per il 22 ottobre è possibile prenotarsi contattando la polizia locale o rivolgendosi all’ufficio protocollo del Comune. L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti del Sarrabus. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA