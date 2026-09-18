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19 settembre 2026 alle 00:26

Microchip gratis al canile comunale: occorre prenotare entro il 30 settembre 

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C’è tempo fino al 30 settembre per prenotarsi al Chip day gratuito in programma giovedì 8 ottobre al canile comunale di via Po 51. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune, prevede la microchippatura dei cani fino a esaurimento dei chip disponibili.

Per prenotare è possibile chiamare il 351/6868746 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30, oppure scrivere a cagliari@enpa.org. I proprietari dovranno presentarsi con guinzaglio, museruola, scheda di iscrizione all’anagrafe canina compilata e documento d’identità valido.

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