Microchip gratis al canile comunale: occorre prenotare entro il 30 settembre 

C’è tempo fino al 30 settembre per prenotarsi al Chip day gratuito in programma giovedì 8 ottobre al canile comunale di via Po 51. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune, prevede la microchippatura dei cani fino a esaurimento dei chip disponibili.
Per prenotare è possibile chiamare il 351/6868746 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30, oppure scrivere a cagliari@enpa.org. I proprietari dovranno presentarsi con guinzaglio, museruola, scheda di iscrizione all’anagrafe canina compilata e documento d’identità valido.
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