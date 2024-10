Microchip e cani in passerella 

Un ricco programma per “Eventi d’autunno”, la rassegna organizzata dal Comune e dalla Fondazione Oristano fino a novembre. Fra i numerosi appuntamenti oltre alla cultura, ci sarà spazio anche per gli amici a quattrozampe. Sabato dalle 9, nell’ambito delle iniziative contro il randagismo promosso dall’assessorato all’Ambiente e dalla Asl, in piazza Eleonora si terrà “Il mio amico a 4 zampe. Giornata comunale del cane”: microchip gratuiti, ma anche cani in passerella e altre iniziative improntate al benessere animale. Giovedì invece sono in programma varie attività dedicati ai più piccoli: all’Archivio storico comunale, dalle 15 alle 18 si terrà “Autunno in carta d’archivio: laboratorio di tecniche miste (ritaglio, origami) con materiale naturale autunnale”; alle 16.30 in biblioteca invece appuntamento con “Storie sconfinate”, laboratorio di animazione alla lettura per bambini. ( m.g. )

