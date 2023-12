Microchip all’amico a 4 zampe, servizio al centro sociale 

Il Comune di Perdaxius, in collaborazione con il servizio veterinario della Asl Sulcis, organizza una giornata per la registrazione gratuita all’anagrafe canina. Si terrà mercoledì 6 dicembre dalle 15 alle 17 presso la sala del centro sociale di viale Repubblica 12. Mettere il microchip al cane è un obbligo di legge e chi non loi rispetta rischia una sanzione amministrativa che va da 154 a 516 euro. Per mettersi in regola sarà sufficiente seguire poche e semplici indicazioni: basta presentarsi con documento di identità e codice fiscale e con il proprio cane condotto a guinzaglio. Info allo 0781.952007 o al 3203004444 o alla mail polizia@comune.perdaxius.ci.it. (m. g. p.)

