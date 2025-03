Michelle Carucci, dal Cagliari al Maracalagonis per ricominciare 

Alla sua prima stagione con la maglia del Maracalagonis in Eccellenza si sente già parte integrante del nuovo progetto della società biancoceleste. Michelle Carucci, 18enne difensore della squadra allenata da Betti Secci, è sempre più convinta della scelta fatta l’estate scorsa. «Dopo cinque stagioni al Cagliari ho sposato questo progetto, che per me rappresenta una nuova ripartenza», spiega la giocatrice di Quartu Sant’Elena che ha iniziato la sua carriera nelle file della Ferrini Quartu per poi passare in rossoblù.

Cambio di passo

«Nel Cagliari mi sono trovata bene sino all’ultimo anno. Poi ho avvertito la necessità di cambiare. A Maracalagonis ho trovato un bell’ambiente, c’è stato un salto di qualità rispetto alle precedenti stagioni. Ci sono esperienza, una migliore organizzazione e l’atteggiamento del gruppo che hanno segnato una svolta». Le squadra marese è sesta con dodici punti e una partita da recuperare (quella di domenica scorsa contro il Tortolì sospesa in avvio di ripresa sullo 0-0). L’ex del Cagliari non si pone limiti. «Siamo partite un po’ intimorite, contro squadre già formate, poi tra alti e bassi siamo arrivate in questa seconda parte di stagione in cui stiamo facendo meglio. Facendo gruppo possiamo migliorare ancora e crescere tanto». La difensore, esterna all’evenienza, in gol (l’unico stagionale) nel 9-0 di Selargius due settimane fa, non nasconde le sue ambizioni: «Farò un altro anno qui poi mi piacerebbe giocare anche fuori, sperando di arrivare più in alto possibile».

