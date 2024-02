Joe Biden non ha dato alcun segnale di voler lasciare la corsa alla Casa Bianca. Nonostante questo, il toto-nomi su chi potrebbe sostituire Biden come candidato democratico impazza. E come ogni volta che e ne parla rispunta il nome di Michelle Obama, il sogno di molti giovani democratici e l’incubo dei repubblicani. Si aggiungono anche i nomi del governatore della California Gavin Newsom e della governatrice del Michigan Gretchen Whitmer.