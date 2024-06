Michele Plazza e il suo amore per la Sardegna  

Ciò che fece per la Sardegna è un un lungo elenco di iniziazioni. Fu lui ad avviare, negli anni ’50, a Cagliari, la prima scuola di Chirurgia di rango accademico; a realizzare, una decina di anni più tardi, nel quartiere di Villanova, il primo orto botanico cittadino; a individuare in maniera precisa l’ubicazione dell’antica città di “Sulki”, nell’isola di Sant’Antioco.

Per quanto di Michele Antonio Plazza si parli poco, secondo Giancarlo Nonnoi il maestro di chirurgia piemontese vissuto tra il 1720 e il 1791 diede un contributo di grande rilievo alla cultura scientifica dell’Isola. Al professionista della salute, botanico, agronomo, cartografo, cultore di antichità, è dedicata la lectio di oggi, a Cagliari, nella basilica di san Saturnino (ore18.30). Per i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei Nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, lo storico della filosofia ricostruirà la biografia di Plazza, che soggiornò nell’Isola per 36 anni. È morto nel capoluogo e il suo corpo è sepolto nella cattedrale di santa Cecilia.

Originario di Torino, Plazza giunse a Cagliari nel 1748, al seguito dell’arcivescovo Gandolfi, di cui era chirurgo personale, e da allora la visitò spesso percorrendola in lungo e in largo. Dopo una lunga esperienza in Francia, tornò in Sardegna nel 1759. Con l’intenzione di porre rimedio alle gravi carenze nell'assistenza sanitaria locale, posò la prima pietra della riforma delle università di Cagliari e di Sassari dirigendo nell'ateneo cagliaritano la prima scuola di Chirurgia di rango accademico.

Patologie

Su incarico governativo e per interesse personale, Plazza si occupò di molti aspetti della realtà isolana. Tra le tante attività, compì una ricerca epidemiologica sulle cause delle principali patologie della popolazione sarda; realizzò una rassegna delle più promettenti risorse agro-alimentari e manifatturiere dell’isola e un'analisi sulle misure di politica sanitaria ed economica necessarie per mettere in moto il processo di sviluppo dell’Isola.

Allo studioso piemontese, osserva Nonnoi, che ha curato l’edizione del suo lavoro più significativo, “Flora Sardoa”, si deve uno dei testi più importanti per l’epigrafia sarda, ovvero alcune carte contenenti la trascrizione di trentasette iscrizioni di età classica, romana, bizantina e medievale. Fu Plazza a disegnare il perimetro dell’antica città di Sulki, e a individuare i resti di varie tombe e manufatti duranti gli scavi per la realizzazione del primo orto botanico di Cagliari.