Michele Obino, il sacerdote patriota Ricordato a Parigi con una cerimonia 

Il cimitero di Pere-Lachaise, nel ventesimo arrondissement di Parigi, è l’ultima dimora di Abelardo e Eloisa, Edith Piaf, Jim Morrison, Piero Gobetti, Gioacchino Rossini. Luogo di memorie che conducono anche alle vicende della Sarda Rivoluzione. Nella divisione 11 riposa il patriota Michele Obino, sacerdote e giurista, nato a Santulussurgiu, uno degli eroi del moto libertario che ha attraversato l’Isola alla fine del Settecento sull’onda delle idee scaturite dal ciclone divampato nel 1789 in Francia. La sua tomba è stata scoperta, dopo lunghe e laboriose ricerche, da Adriana Valenti Sabouret che ha trovato negli archivi parigini documenti molto preziosi che riguardano anche Giovanni Maria Angioy (a cui ha dedicato il libro “Madame Dupont” sugli ultimi giorni dell’Alter Nos). In vista del 28 aprile, come prologo di Sa die de sa Sardigna, la studiosa ha organizzato, insieme all’Assemblea nazionale sarda (Ans) e alla Corona de Logu, la cerimonia per rendere omaggio al grande lussurgese, nel camposanto più visitato al mondo.

L’omaggio

Il ritrovo in prossimità del cimitero, in rue de la Roquette. Poi il gruppo di sardi e francesi, guidato da Adriana Valenti Sabouret, ha raggiunto l’area in cui si trova il sepolcro, avvolto da una fitta vegetazione. La storica dell’arte Giulia Olianas, alla cerimonia in rappresentanza dell’Assemblea nazionale sarda, ha spiegato che “è necessario un intervento di recupero e restauro. L’Ans ha avviato una raccolta fondi per la valorizzazione del monumento funebre che tramanda in terra di Francia le vicende dei nostri coraggiosi rivoluzionari e che conferma la presenza della Sardegna, con le sue specificità, nel processo europeo di circolazione delle idee”. C’era il rischio che la municipalità si riprendesse l’area e che la memoria di don Obino a Pere-Lachaise venisse cancellata per sempre. Ma la pianta di lillà, cresciuta a ridosso della tomba e sottoposta a vincolo come del resto tutti gli alberi del cimitero, non può essere abbattuta e il pericolo è stato così scongiurato.

Il ritratto

Adriana Valenti Sabouret ha delineato il ritratto di Michele Obino: “Amico e seguace di Giovanni Maria Angioy, condivide la sua lotta contro il potere feudale e lo difende rischiando la vita, ospitandolo quando è ricercato. A seguito della diffusione, verso la fine dell’aprile 1796, di scritti sovversivi, antipiemontesi, antimonarchici e antifeudali, libelli anonimi che gli vengono attribuiti, la sua carriera universitaria a Sassari viene stroncata. Dalla Corsica raggiunge Parigi passando per la Svizzera, dopo una sosta a Milano. A Parigi, dove ritrova l’Alter Nos, vive fino al 6 gennaio 1839, data della morte avvenuta nella sua abitazione al numero 342 della rue Saint-Honoré, all’età di 76 anni”. Sulla tomba dell’esule, che celebrava la messa nell’Eglise Saint-Roch e lavorava fianco a fianco con il giurista Guy-Jean Baptiste Target, avvocato e notaio di idee progressiste (sepolto a pochi metri dal rivoluzionario sardo), sono stati deposti una corona di fiori e un mazzo di tulipani rossi. Accanto alla lapide , da alcuni mesi, c’è la targa donata da un anonimo benefattore: “Inoghe reposat su patriotu sardu don Michele Obino”.

