Michela Ponzani e «le donne resistenti» 

Un amore per la Storia nato da piccola grazie ai libri e a un nonno partigiano sopravvissuto al bombardamento del 19 luglio 1943 a Roma che la portava a visitare le Fosse Ardeatine. Poi, la laurea, la tv, i libri e un impegno che continui. Michela Ponzani, storica, conduttrice tv, docente universitaria, ospite oggi alle 20 di Sanluri Legge, non si ferma: «C’è da lavorare. Gli storici devono smontare le narrazioni di comodo del passato, i miti, manipolazioni e distorsioni rispetto alla questione fascismo-antifascismo. Negli ultimi anni è accaduto qualcosa di immaginabile nei confronti dell’antifascismo e degli anni ’70».

Il ruolo della storica

L’analisi prosegue: «Non pensavamo di poter vedere demolire i principi in cui avevamo creduto. Attacchi alla magistratura, alla stampa, pulsioni autoritarie. Una crisi reale e virtuale, con le false notizie che girano». E lo storico come si pone? «Siamo intellettuali nel presente. Dobbiamo prendere voce nel dibattito quando ci sono palesi manipolazioni, stigmatizzare chi riscrive il passato per ragioni politiche». Educatori, anche, per le nuove generazioni: «Aprire i giovani a una mente critica, specie nei confronti dei social il cui uso andrebbe insegnato a scuola. Non c’è rischio del ritorno del fascismo, ma bisogna vigilare».

Donne in prima linea

C’è poi il racconto della Resistenza: «Lo storico parte dall’osservare i fatti in maniera corretta. Fu una guerra di liberazione nazionale, civile e di classe. Quando il linguaggio delle istituzioni e della politica mette confusione e tenta di ribaltare i fatti, lo storico offre risposte per mezzo di documenti, studi, ricerche».La Resistenza va alimentata ogni giorno, suggerisce «studiando, conoscendo, affrontando la complessità». Un lavoro che l’ospite del festival di Sanluri prosegue come una missione: «Noi storici abbiamo un ruolo pubblico, una responsabilità. Dobbiamo essere in grado di parlare ai giovani con i mezzi attuali e trattare il presente con la stessa cura del passato».La parte femminile della Resistenza è un altro aspetto su cui Michela Ponzani ha orientato la sua attività con il libro “Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria”. Un universo di azione e sofferenza. Perché è stato messo in disparte? «A causa di una narrazione maschile militare patriottica. Anche i riconoscimenti del Governo Parri furono per gli atti di guerra. In realtà c’erano forme di resistenza senza armi, di logistica, fatte da donne, peraltro essenziali per una lotta clandestina». C’è anche un’altra ragione profonda: «Molte donne vissero dei traumi non facili da elaborare e venivano giudicate sessualmente libertine per avere vissuto in banda». I numeri, sottolinea, furono importanti «35 mila, su 240 mila partigiani». Poi ci sono altre donne simbolo anche se in epoche diverse: «Penso a Danila, madre di Fausto Tinelli, ucciso nel 1978. L’inchiesta è stata riaperta. Lei rappresenta quei familiari di vittime che vogliono verità e giustizia, a cui dobbiamo molta riconoscenza».

Gli incontri del giorno

Michela Ponzani parlerà di questi temi ma anche di libertà di stampa e nuove frontiere del giornalismo nell’era dei social media e delle fake news insieme Marianna Aprile (figlia di Pino Aprile, collaboratrice di Novella 2000 e Oggi, conduttrice di “Millennium”, “Forrest” e “In Onda”, autrice dei volumi “Il grande inganno” e “In balia”) guidate dalla giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus che alle 18.30 ospiterà sul palco del Castello di Sanluri Nicola Muscas per recuperare l’appuntamento di venerdì rinviato a causa della pioggia. In casa di maltempo gli incontri si terranno al Teatro Akinu Congia.

