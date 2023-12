«Michela Murgia, la tua voce faceva rumore» 

Michela Murgia e la lettura, la moda, la politica, il femminismo, la morte. Si è chiusa con un omaggio alla scrittrice morta l'11 agosto 2023 la prima edizione curata da Chiara Valerio di “Più Libri Più Liberi”, la fiera della piccola e media editoria alla Nuvola dell'Eur a Roma.

«Ognuno ha un argomento che è un modo di raccontare la complessità, la ricchezza e gli infiniti talenti e qualità di Michela Murgia che ha saputo godere della vita in tutte le sue forme», ha spiegato la critica di moda Maria Luisa Frisa. «La cosa che mi ha colpito quando ho conosciuto Michela è come lei fosse consapevole dell'importanza della moda come strumento di liberazione delle donne. Mentre io che sono più vecchia di lei avevo nella testa tutto quello che era stato detto di male sulla moda da certe fasce del femminismo».

All'Auditorium pieno, attento, generoso di applausi, Chiara Valerio ha spiegato di voler lasciare la parola agli altri perché per lei ora, amica carissima, è difficile parlare. Negli interventi che si sono alternati, Simona Bitasi si è soffermata sul tema della lettura, ricordando che Michela diceva «leggere non è una attività solitaria ma politica». Diarah Kan ha detto: «Aveva una voce fastidiosa e ha fatto rumore nel dire le cose». In chiusura la lettura di in testo inedito di Murgia sulla maternità fatta da Valentina Melis. A un certo punto un cartello viola in platea: «Noi siamo tempesta».

