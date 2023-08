Michela Murgia, il cordoglio di un Paese 

La morte di Michela Murgia ha suscitato un’ondata di commozione in tutto il Paese. Innumerevoli le reazioni di esponenti del mondo della cultura e della politica. Cordoglio della premier Giorgia Meloni («Ha lottato per le sue idee e va rispettata») e del governatore Solinas. «Le ho parlato poche ore prima che spirasse», la testimonianza dell’anziana madre che vive a Cabras. Michela lascia una traccia viva nella vita culturale e sociale del Paese, con i suoi libri e le battaglie per i diritti civili. I funerali si terranno oggi alle 15.30, a Roma, nella Chiesa degli Artisti.

