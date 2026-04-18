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Sestu.
19 aprile 2026 alle 00:25

Michela Mura: «Vi offro la mia tenacia» 

Il Campo largo presenta la candidata sindaca. Todde: «Siamo l’alternativa» 

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«Eccomi, ci sono sempre stata, ora anche di più». Ha scelto parole semplici la candidata sindaca del Campo largo a Sestu Michela Mura, capogruppo uscente del Pd, insegnante sostenuta Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Progressisti e Sinistra Futura, Italia Viva, Demos, A Innantis, Sardegna 2050. Prima di lei è intervenuta Valentina Meloni, che rappresenta il Movimento a Cinque Stelle e che era stata accostata anche lei a una possibile candidatura: «Siamo una squadra affiatata e leale, governeremo insieme senza personalismi. Michela merita di essere qui. È la persona più indicata per affrontare nodi atavici, a cominciare dai trasporti, fermi a tanti anni fa».

Parole chiave
“Prendersi cura”: ecco il mantra , il tema chiave della candidata sindaca: «Mi sono presa cura dei giovani come docente, nel mio percorso c’è il desiderio di prendermi cura di qualcuno o qualcosa». E poi: «Quattro parole: mobilità, perché non possiamo prescindere da un trasporto urbano a frequenza. L’altra parola è qualità, quella della vita, una migliore mobilità, meno auto in giro perché il traffico è esagerato, e poi realizzare la tangenziale che aspettiamo da tanto tempo. La terza parola è recuperare, le strutture che esistono, perché molte sono state abbandonate o date in affidamento senza regolari concessioni o convenzioni. E infine sicurezza, stradale, dalle troppe buche, ma anche illuminazione pubblica, e foto trappole, contro le discariche abusive e gli incivili».

Programmazione

Mura ha citato anche il tema della programmazione: «Il piano urbanistico va rivisto, dopo tanti anni. E poi il commercio, sulla ex 131 e in centro, di cui finora non si è occupato nessuno». Per concludere: «Questo non è ancora il nostro programma, lo vedrete e ci lavoreremo insieme noi dei diversi gruppi perché l’idea della donna sola al comando non mi è mai piaciuta». Tanti temi dunque però già sul tavolo.

Periferie

Condivisione dal pubblico di Casa Ofelia per le parole sulla sicurezza, ma anche per un passaggio del discorso sulle periferie: «Non dimentichiamo Cortexandra, chiede asili e servizi», ha concluso Mura. «Vi offro la mia tenacia e io ci metterò tantissima determinazione».

La governatrice
Infine, le parole della governatrice Alessandra Todde, presente all’incontro: «Di Michela in questi anni ho imparato ad apprezzare la determinazione, avete l’opportunità di vedere sindaca seria e capace, che è stata consigliera comunale per tanti anni. Si mette a disposizione con una coalizione grande, come i tanti amici che mi hanno supportato finora. Noi siamo l’alternativa e lo vogliamo dimostrare».

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