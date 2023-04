Michela Matta è il nuovo primario 

Un ringraziamento via social ai medici del Pronto soccorso del San Francesco e agli operatori del 118 per aver soccorso la moglie. Lo ha postato nei giorni scorsi Antonio Tonino Arcadu di Mamoiada per raccontare una disavventura delle tante a lieto fine di una sanità nuorese che funziona e cerca di riprendersi il suo ruolo: quello di eccellenza nel centro dell’Isola. Ringraziamento che non è passato inosservato all’Asl che ringrazia Arcadu «per il bel post che tra le altre cose dà testimonianza della grande professionalità e umanità dei professionisti della sanità nuorese». Il paziente loda l’equipe del Pronto soccorso che dopo la fase di criticità amplificate dalla pandemia sta investendo in risorse con la stabilizzare del direttore del reparto, affidato al primario Michela Matta. Lei condivide con i «colleghi, infermieri (coordinati da Pietro Pittalis) e oss» ogni risultato. La Matta parla delle innovazioni. «Il San Francesco è uno dei pochi ospedali ad aver introdotto i nuovi percorsi fast track», spiega richiamando una procedura per ottimizzare la risposta indirizzando il paziente subito da uno specialista. Poi c’è la sala simulazioni «per mantenere le abilità procedurali, manuali e relazionali che servono ai medici d’urgenza: intubazione, drenaggi, accessi venosi».

