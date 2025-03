Michela Giraud tra “i lupi” di Sassari 

Michela Giraud, una delle più popolari stand up comedian italiane è tornata, e si sente forte e chiaro. Il tour del suo nuovo spettacolo “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, targato Vivo Concerti, sta collezionando una lunga serie di sold out nei teatri di tutta Italia, per approdare sabato al Teatro Verdi di Sassari per un’unica data sarda.

Dopo la sua prima esperienza al cinema con “Flaminia”, in questo show Michela Giraud smantella la retorica dei vincenti, che ci vuole sempre pronti ad affrontare ogni sfida che la vita ci mette davanti, ammettendo con ironia i propri limiti, e proiettandoci in una realistica verità dei fatti: non sempre si riesce quando ci si trova ad affrontare le grandi sfide della vita come una separazione, un trasloco, o il cammino di Santiago in Birkenstock, metaforicamente “i lupi”. E chi meglio di Michela Giraud può esorcizzare le piccole sconfitte quotidiane che tutti affrontiamo?

D’altronde l’artista è la prima comica italiana ad avere uno special Netflix Original distribuito in 190 paesi nel mondo: “Michela Giraud, la verità, lo giuro!”. Il suo percorso ha inizio nei club di tutta Italia nel 2015. Grazie al suo umorismo brillante e sarcastico, nello stesso anno è approdata alla tv, per poi, nel 2018 unirsi al cast de “La tv delle ragazze - Gli Stati Generali”, reboot di un vero e proprio cult della tv italiana. Da lì, il successo, con decine di trasmissioni e tournée in tutta Italia.

