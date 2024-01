Michela e la passione per il vino «Io, la prima sommelier sorda»  

Galeotto fu un calice di Lambrusco sorseggiato durante una cena tra amici, nel 2012 a Parma, dove si trovava per motivi di studio. Michela Nuscis, cagliaritana all'epoca ventenne, rimase estasiata. Ancora oggi ricorda quel fantastico sentore di ciliegie fresche. L’amore per il vino, insomma, sbocciò al primo assaggio. Rientrata in Sardegna, disse ai genitori che voleva imparare tutto sul mondo dell’enologia. Che voleva diventare una sommelier.

Niente di strano se non fosse che Michela, oggi 32enne, è sorda dalla nascita. Un handicap che non le ha tuttavia impedito di realizzare il suo piccolo grande sogno. Nel 2015, dopo ben tre anni di corso affiancata da una interprete Lis (pagata di tasca), ha superato l’esame finale abilitante diventando ufficialmente sommelier dell'Ais, la più importante associazione del settore. Prima sorda in Italia a centrare tale obiettivo. E ancora oggi l’unica.

La storia

«Ho scritto via mail all'associazione», rivela, «e mi hanno confermato che a distanza di quasi dieci anni il mio primato resiste ancora». Nessuno come lei. Eppure la giovane, residente a Pirri, non è ancora riuscita a trasformare il suo amore per il vino in un vero lavoro. «Potrei esercitare in una Cantina, ma preferirei diventare sommelier di ristorante perché mi piace stare a contatto con la gente», sorride, «mi sono già proposta in molti posti ma nessuno mi vuole. Continuerò a provare perché per me la sordità non è un limite bensì uno stimolo».

Nel frattempo segue i corsi di aggiornamento e ogni volta che esce è lei a scegliere il vino per amici e parenti. Come si degusta. Qual è la corretta temperatura di servizio. Come abbinarlo al cibo. Michela è un’esperta. Sa tutto. Partecipa inoltre agli eventi organizzati dall'Ais. Era in prima fila anche il 13 gennaio, al Caesar's Hotel, per la presentazione della guida enologica “Vitae 2024”, armata di conchiglia d’argento al collo, papillon e divisa d’ordinanza.

Adora le bollicine. «Ma guai ad abbinarle alla torta. È uno spreco». Ed è competente anche sulla birra. «Le migliori? Quelle ad alta fermentazione. In Sardegna abbiamo ottimi prodotti».

La sordità

Nella sua famiglia sono tutti udenti, tranne lei. «Mia mamma si accorse subito che non sentivo, ma la diagnosi arrivò solo a tre anni. A Milano. Perché a Cagliari nessuno riscontrò il problema». Sordità ereditaria, questo il responso. «In passato pare ci sia stato un precedente da parte di mamma. Il difetto ha evidentemente saltato qualche generazione prima di arrivare a me». Seguita sin dalla prima infanzia da un logopedista e affiancata dall'insegnante di sostegno, si è diplomata al Liceo artistico “Foiso Fois” con 95 su 100. Non paga, si è iscritta poi all'Università. Facoltà di Matematica. Non certo una passeggiata. «A Cagliari però mancava l’interprete durante le lezioni», ricorda con un pizzico di amarezza, «così scelsi Parma». La laurea non è mai arrivata. Dopo due anni, infatti, Michela è rientrata nell'Isola. «Troppa la nostalgia di casa».

Mille attività

La giovane (che adora il teatro, il cinema e i libri di fantascienza) è una docente Lis (Lingua dei segni italiana). «Insegno a quelli come me, anche in videoconferenza». E vanta un’altra importante qualifica. «Quella di “assistente alla comunicazione”, figura professionale prevista dalla Legge 104, che mi consentirebbe di lavorare nelle scuole a supporto di alunni sordi». Figlia unica, si è sempre dedicata anche allo sport: dalla danza, alla pallavolo, fino alla kick boxing. Ma le più grandi soddisfazioni sono arrivate dal nuoto. Nelle gare per sordi ha collezionato medaglie. Alla piscina, però, preferisce il mare. «Non c’è il bordo-vasca e posso nuotare libera verso l’orizzonte».

