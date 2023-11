Michel va a Budapest  per “frenare” Orban  

Bruxelles. Orban scrive, Michel risponde. Il presidente del Consiglio europeo oggi sarà in Ungheria per tentare una mediazione dopo che il premier magiaro, in una missiva, ha richiesto ai 27 un «dibattito strategico» sull'Ucraina. A metà dicembre i leader dovranno decidere - tra le varie cose - se dare il via libera o meno ai negoziati di adesione con Kiev, Chisinau e Sarajevo (oltre che a concedere lo status di Paese candidato alla Georgia) in quella che, a Bruxelles, viene descritta come la tornata di allargamento più “geopolitica” di sempre.

Ma il focus, naturalmente, è sull'Ucraina, che sabato ha subito il più grande attacco di droni da parte di Mosca contro la capitale Kiev dal febbraio 2022 e che ha risposto con il lancio di droni contro le regioni russe di Bryansk, Smolensk e Tula, quadro dei quali sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Mosca. «Gli ultimi sviluppi sulla guerra in Ucraina oltre che la sicurezza globale e il contesto economico-politico richiedono un periodo di riflessione nonché una potenziale revisione dei nostri obiettivi e dei nostri strumenti», mette nero su bianco il premier ungherese.

