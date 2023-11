Michel Gondry quel geniaccio che sa regalarci tragicomiche fantasticherie 

Dal genio e sregolatezza di Michel Gondry, conosciuto soprattutto per il successo di “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, nasce un’opera ispirata agli eccessi e deliri che denotano la carriera di un cineasta. Presentato in anteprima a Cannes, “Il libro delle soluzioni” mette in gioco la paura e l’ambizione un giovane regista alle prese con la sua ultima creazione. Dopo una stroncatura da parte della casa di produzione, Marc scappa insieme ai collaboratori per salvare il primo montato del suo nuovo film. In cerca di un luogo sicuro dove ultimare la lavorazione si rifugia presso zia Denise, che preoccupata per la sua salute tenta di aiutarlo assecondandolo nelle richieste. Il ragazzo infatti è ossessionato dal lavoro, non riesce a visionare per intero il prodotto finito e si aggrappa a qualsivoglia suggestione pur di non affrontare il blocco.

Fra queste salta fuori l’idea di ultimare “il libro delle soluzioni”, un testo che - nei suoi propositi - punta a raccogliere le migliori idee per risolvere qualsiasi problema, compreso quello dello stallo creativo.

Quasi ci trovassimo in una sala chirurgica che scopre a cielo aperto i pensieri di Marc, il surrealismo delle situazioni inscena le frustrazioni del protagonista avvalendosi di scelte estetiche brillanti, che godono di un filtro piacevolmente distaccato e incline alla sdrammatizzazione.

Così le prove lodevoli degli interpreti offrono un prezioso apporto ad un prodotto sicuramente non convenzionale, eppure capace di regalare - tanto al pubblico di affezionati quanto ai neofiti - un miscuglio non comune di tragicomica fantasticheria. (g. s.)