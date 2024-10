Michel Adopo si è preso il Cagliari 

Ottima la prima. Michel Ndary Adopo è stato forse la più grande sorpresa alla lettura della formazione anti-Parma. Titolare lì nel mezzo, al fianco di Antoine Makoumbou, forza fisica e centimetri al servizio del Cagliari, centri di gravità a centrocampo, filtro davanti alla difesa e atletismo per ribaltare l’azione. Davide Nicola se l’è studiato in questi mesi, gli ha dato la chance in Coppa Italia e al Tardini lo ha lanciato dal primo minuto nella mischia. Missione compiuta.

La prima volta

«Qualcuno gioca meglio in un centrocampo a due che a tre», le parole del tecnico alla vigilia. Riferite proprio ai due mediani, che fino a lunedì avevano fatto più panchina che campo. Nel giorno del ribaltone tattico, Nicola ha scelto Makoumbou e Adopo e ha vinto la sua scommessa. Soprattutto col classe 2000, francese di nascita, originario della Costa d’Avorio, che a Parma ha vissuto una giornata indimenticabile. Novanta minuti in campo, una partita intera primizia in carriera in Serie A, visto che tra Torino e Atalanta mai aveva giocato dall’inizio alla fine. E anche l’ingresso nell’undici titolare era quasi un riesordio, visto che l’ultima volta nel massimo campionato risaliva al 10 febbraio 2023, quando con la maglia granata era partito dal 1’ contro il Milan a San Siro.

La piovra

Le prove tecniche in Coppa Italia contro la Cremonese, titolare e in campo per 89’. Un chiaro indizio che Adopo, a Parma, avrebbe lasciato spazio ad altri compagni. E infatti… eccolo subito nella mischia. E l’ex Atalanta non ha praticamente sbagliato nulla. Ha portato a spasso i suoi 187 centimetri d’altezza, una vera e propria piovra ad arpionare palloni per poi rigiocarli. I dati della Lega ricordano gli otto recuperi, miglior rossoblù nella specialità, di forza o di astuzia. Un moto continuo, con ben 12,345 chilometri coperti, su e giù. Tanta quantità, per tenere le giuste distanze tra i reparti, ma anche qualità. Perché nella serata in cui i due ex compagni alla Dea con cui era sbarcato a Elmas lo scorso 17 luglio, Zortea e Piccoli, hanno lasciato il segno entrando nel tabellino dei marcatori, lui ha trascinato e regalato a Marin la palla del momentaneo 2-1.

Ai raggi X

Con Makoumbou ha creato una cerniera quasi perfetta. Spulciando i dati della Lega di Serie A, la partita di Adopo in numeri racconta di due occasioni da gol, 46 palloni giocati, un assist e un passaggio chiave, 36 passaggi riusciti (il 92% degli scambi tentati), 21 palloni giocati in avanti e quegli 8 palloni arpionati e strappati via dai piedi avversari.

Futuro

Voluto fortemente dal ds Bonato, che già lo scorso anno aveva provato a portarlo a Cagliari, Adopo è sbarcato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo i tre spezzoni di inizio stagione (nei finali con Roma e Como, il secondo tempo col Napoli), la prima da titolare a Parma può rappresentare una svolta nella sua avventura cagliaritana.

E il franco-ivoriano pensa subito a confermarsi, anche perché quello di domenica contro la Juventus, per un ex granata come lui, somiglia tanto a un derby. Anche se ora conta solo il Cagliari. E per Adopo il futuro è adesso.

