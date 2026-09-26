Michalski vince al Forte Village 

Il settimo sigillo di Daniel Michalski. Il davisman polacco si è aggiudicato il torneo internazionale sui campo del Forte Village per la settima volta. Dopo la vittoria nel 2022, il tris nel 2023 e i tornei firmati nel 2024 e lo scorso anno, Michalski, ha vinto ieri il secondo Itf Combined superando per 7-6(5), 6-2 il francese Laurent Lokoli.

Sarà un derby ceco a decidere il torneo femminile: questa mattina, Alisa Oktiabreva (4-6, 6-2, 7-5 sull'elvetica Marie Mettraux) sfiderà Alena Kovackova (6-2, 7-5 su Vittoria Paganetti, ultima azzurra in gara). Kovackova sarà impegnata anche nella finale del doppio, con la tedesca Joelle Steur, contro la keniota Angella Okutoyi e l'ucraina Daria Yesypchuk. ( a.bu. )

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