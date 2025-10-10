Michael Wolff, oggi doppietta a Cagliari  e domani a Sassari 

Dai legni del Teatro Massimo all’intimità di un locale jazz, continuano gli appuntamenti di The Jazz Club Network anche questo fine settimana: e dopo la prima di ieri al Jazzino, il pianista di fama internazionale Michael Wolff torna stasera per due concerti consecutivi, alle 19.30 e alle 22, prima di imbarcarsi per la terza data di domani a Sassari al vecchio Mulino.

Un bagaglio unico di tecnica, talento ed esperienza, che solo altri due virtuosi come Francois Moutin (contrabbasso) e Jeff Boudreaux (batteria) potevano completare nella formazione del trio di Wolf. Partendo dalla California, Wolff si unisce nei primi anni ’70 alla band del celebre vibrafonista Cal Tjader, un primo passo verso a collaborazioni con altre leggende del jazz come Nancy Wilson, Christian McBride e Tony Williams, oltre alla Duke Ellington Band. Diventato poi direttore d'orchestra, conduce più di venticinque complessi sinfonici, e dal 1989 dirige la band del late-night show di Arsenio Hall, che gli così permette di stare fianco a fianco con icone come Ray Charles, B.B. King, James Brown e Whitney Houston, arrivando persino ad accompagnare l'improbabile comparsata al sassofono dell’allora presidente Clinton. (e. m. c.)

