Michael Omomidue riposerà in pace nella sua Nigeria 

Forse sognava di tornare presto a casa in Nigeria da dove è partito tanti anni fa cercando fortuna. Nella Casa dell’ospitalità di Selargius dove aveva trovato un letto e tanti amici, Michael Omomidue, 46 anni, stava rientrando all’alba trovando una morte orribile. Due giorni fa è stato travolto e ucciso da un’auto sulla statale 554. Anche il Comune, col sindaco Gigi Concu, assicura la disponibilità di un contributo per il rientro in Patria dell’uomo. I carabinieri sono riusciti a risalire a un fratello in Nigeria dopo che, in precedenza, domenica sera, avevano individuato un cugino in Toscana. Le ambasciate d’Italia e della Nigeria, hanno fatto il resto, comunicando in Africa la morte del povero Michael, tradito subito dopo una festicciola con amici connazionali.

A Selargius aveva poco o niente, se non una casa che lo accoglieva e un lavoro fatto di scambio di abiti usati. Dicono di lui che aveva una dignità unica: domenica all’alba stava rientrando a piedi nella casa che lo ospitava, in via Newton, nella zona industriale di Selargius, oltre la 554, direzione Settimo San Pietro. La carreggiata l’aveva quasi superata quando è stato travolto da una Bmw, morendo sul colpo. Inutili sono stati i tentativi dei sanitari arrivati con l’ambulanza, di salvargli la vita. Devastanti le ferite riportate su tutto il corpo, con l’auto che si è fermata a un centinaio di metri dall’impatto, all’altezza di un distributore di carburanti.

Le indagini sono subito scattate coordinate dal luogotenente Vittorio Piras, comandante del Nucleo operativo radiomobile. La Bmw sarebbe passata col verde, travolgendo Michael Omomidue che in pantaloncini corti stata attraversando la carreggiata all’altezza del semaforo. Nell’auto erano in quattro, tutti finiti in ospedale ma sono stati subito dimessi.

