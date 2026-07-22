Michael League e la forza della musica per cambiare le vite 

Uno tra gli alfieri del jazz contemporaneo, in un vero e proprio animo da bandleader diviso tra i due versanti atlantici: parliamo di Michael League, vincitore di cinque Grammy, fondatore degli Snarky Puppy e dell'etichetta GroundUp Music, da cui cura l'omonimo festival tra Miami e Alberobello. Il polistrumentista, compositore e produttore statunitense è arrivato nell'Isola in occasione della ventottesima edizione di “Dromos”, proseguendo questa settimana con due concerti: alla Cantina Contini di Cabras, stasera alle 20.30 con Bill Laurance, e alla Cantina Silvio Carta di Baratili San Pietro, domani alla stessa ora con Antonio Sánchez e Shai Maestro, dopo l'esordio di ieri a Mogoro con Becca Stevens.

Albori di un mito

Classe 1984, League si appassiona in giovane età alla chitarra, per poi passare al basso su richiesta dei suoi docenti. Un cambio inizialmente sfortunato, quando all'Università del Nord Texas si vede rifiutato dalle ensemble dell'ateneo: come racconta lo stesso League, «non ero granché come bassista, ma volevo davvero suonare: e così ho creato gli Snarky Puppy, dove ho invitato i miei amici per condividere con loro la musica che iniziavo a scrivere e arrangiare». Seguono anni di dura attività indipendente per il gruppo, che attende ancora «quasi un decennio, prima che le cose girassero per il verso giusto. Ma nel 2013, trovavamo finalmente il supporto di cui c’era bisogno». È infatti durante una trasferta a Utrecht che gli Snarky Puppy incidono il primo successo: “We Like It Here” (2014), quarto disco per Ropeadope Records con il marchio Ground Up Music. «Non solo l’album – contro ogni aspettativa – sarebbe diventato il nostro più acclamato, ma ai Grammy di quell’anno veniva premiata una canzone dal precedente lavoro con Lalah Hathaway. Eravamo convinti di perdere! Da lì le cose non sono cambiate subito, ma finalmente ci sentivamo compresi».

Verso la vetta...

Per gli Snarky Puppy ha inizio una stagione d’oro, tra il Festival di loro creazione e la vittoria di altri due Grammy per i lavori “Sylva” (2016) e “Culcha Vulcha” (2017). «Non che il primo Grammy non fosse stato pazzesco, ma credevamo di aver vinto solo grazie alla voce di Lalah: con “Sylva” avevamo la conferma di essere presi sul serio, e ancor più speciale è stato per “Culcha Vulcha”. Lì eravamo per la prima volta noi da soli, senza ospiti». Senza nulla togliere all'entusiasmo, League stesso ribadisce che «non credo che i premi in sé siano importanti, perché l’arte è soggettiva: sono stati però un incoraggiamento a diventare più temerari». Una spinta che viene subito colta dal gruppo, con la svolta di “Immigrance” (2019): «Oltre ad aver evoluto le idee di “Culcha Vulcha” dal lato percussivo, volevamo parlare di multiculturalismo, inclusione e migrazione come motore culturale, nell’era in cui Trump mostrava al mondo la faccia peggiore dell’America. E questo, purtroppo, è un argomento che resta attuale: i potenti cercheranno sempre di creare nemici colpendo le comunità ai margini. È cominciato tempo fa in Germania, e ora accade in America con chiunque non sia bianco».

...e oltre l'Oceano

Ma niente di tutto ciò, chiarisce l’artista, è esclusivo agli States di oggi: «Vivo in Spagna dal 2021: qui in Europa non è diverso, c’è una grande avversione per profughi e immigrati. Credo perciò che quello di “Immigrance” rimanga un messaggio non chissà che rivoluzionario, ma di certo universale». E la tematica del razzismo assume un certo rilievo, attraverso le lenti della tradizione afroamericana del jazz. «La maggior parte della cultura esportata dall'America viene dalla comunità nera, ma ciò non vuol dire che il nostro governo le renda il rispetto che merita. E se c’è una differenza che apprezzo tra il mio Paese e l'Europa, è l'idea che lo stato debba prendersi cura dei propri cittadini, che da noi è impensabile. È un sistema crudele, ma a cui riconosco di avermi temprato: se così tanta arte viene dagli Stati Uniti, penso sia anche perché siamo tutti costretti a trovare la nostra strada nel mondo, a prescindere da razza, sesso o religione. Ciò che vogliamo, dobbiamo andare a prenderlo noi».

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