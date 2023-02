Michael Jeffrey Jordan, i sessant’anni del Mito  

Il Mito del basket compie oggi 60 anni. Michael Air Jordan, of course. Le fredde, nude cifre lo disegnano abbastanza bene: sei anelli di campione NBA, due ori olimpici (Los Angeles 1984 e Barcellona 1992), un titolo universitario, cinque volte MVP del campionato NBA e sei volte delle finali, 14 volte All Star, miglior giovane dell'anno nel 1985, unico giocatore della storia a essere votato nello stessa stagione miglior difensore della lega e miglior giocatore in assoluto. Uno dei pochissimi ad aver vinto tre anelli di fila: 1.099 le partite in cui ha segnato almeno 20 punti ed in cinque ha superato quota 60. E poi il cartone animato a lui dedicato - Space Jam -, le serie tv, quel volo in aria a schiacciare divenuto simbolo (commerciale, certo, ma non solo) immediatamente riconoscibile in tutto il mondo.

Se nel tennis o nel calcio ci si chiede su chi sia stato il più grande, nel basket il problema non si pone. «Ha reso l'NBA uno sport globale, prima di lui pochi fuori dagli Usa seguivano le partite dell'NBA. Poi arrivò MJ«, ha scritto il premio Pulitzer David Halberstam, biografo del campione nato a Brooklyn. Numeri e risultati che spiegano perché Jordan è stato uno spartiacque della pallacanestro.

La sua vita

“His Airness” (un altro dei suoi soprannomi) è nato figlio di James Jordan, un operaio della General Eletric che l'avrebbe voluto stella del baseball. Fu ucciso nel 1993 con un colpo di pistola calibro 38 al petto, nelle campagne della Carolina del sud. Forse una rapina finita male. A 21 si prese il suo primo oro olimpico, a Los Angeles, mentre due anni dopo, al termine di una partita dei playoff a Boston vinta da Chicago grazie ai 63 punti di Michael, Larry Bird disse: "Quello era Dio travestito da Jordan". È stato la personificazione del concetto di Dream Team. Ha galleggiato in aria e continua a farlo, grazie alle sneakers col suo nome. Sei titoli NBA, uno più bello dell’altro. Auguri, Michael, altri sessanta per favore. Col numero 23.

