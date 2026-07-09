Michael Jackson, il genio e il mito in uno show unico 

La Sardegna si prepara a celebrare il genio di Michael Jackson con lo spettacolo “Michael Jackson tribute experience”, di scena il 23 luglio (ore 21.15) all’Arena in Fiera di Cagliari, per la XX edizione del festival “La Musica che gira intorno”, organizzato da La Via del Collegio. Sarà un omaggio alla carriera eccezionale del Re del Pop, impersonato sul palco da Wendel Gama, e insieme un’esperienza unica nel suo genere. Lo spettacolo fa parte del nuovo tour di “Legend - The Show”, che dopo i sold out in Italia e in Europa, dove ha toccato il record di 41 date in Germania, torna nelle piazze ricco di sorprese e novità, con nuove coreografie, nuovi arrangiamenti orchestrali ed effetti speciali inediti. In scaletta le sue più grandi hit, da Billie Jean a Thriller, da Smooth Criminal a Man in the Mirror, passando per Beat It, Black or White, The Way You Make Me Feel e tante altre. Uno show in cui la musica immortale dell’artista scomparso nel 2009 a soli 50 anni, incontra la potenza di un’orchestra dal vivo e l’energia travolgente di Wendel Gama, brasiliano di origine ma italiano di adozione, seguitissimo sui social (con oltre 4 milioni di follower) e considerato uno dei migliori interpreti di Jackson. Il corpo di ballo farà il resto, ricreando sul palco le leggendarie coreografie, e trasportando gli spettatori nel mondo di uno dei più grandi performer della storia della musica.

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