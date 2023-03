Micah P. Hinson, schegge di vita attorno al monolite della voce  

Siamo dalle parti del cosiddetto alternative o indie folk : un recupero della tradizione della canzone popolare americana per raccontare il presente, le sue inquietudini e desolazioni. E, nel caso di Micah P. Hinson, un inferno personale (dipendenze, depressione, le conseguenze di un gravissimo incidente stradale) che ora sembra finalmente essere sull’altra riva. Attorno al monolite della voce e alla trama degli arpeggi di chitarra ruota un suono fatto in gran parte di silenzi, di note non suonate: dalla cancellatura sistematica si salvano pochi accordi di pianoforte, ogni tanto uno spolverio di suoni sintetici, il pianto della lap steel, qualche ricamo di banjo e poche misuratissime sottolineature percussive.

Si avvicina al microfono cromato, stile Elvis. La prima sillaba, rauca, monumentale eppure appena mormorata, è un tuono che ammutolisce il Fabrik. Micah P. Hinson è una voce. Baritonale, spigolosa e screziata di armoniche. Inconfondibile fin dai primi album, usciti poco meno di vent’anni fa. Un timbro alla Johnny Cash spogliato all'osso (via tutti i tremoli e gli abbellimenti) e spinto all'orlo della rottura, dove la melodia rischia di spezzarsi e la canzone volteggia come un acrobata sul rischio del disastro. Succederà al primo bis: una “Sweetness” iniziata per due volte e per due volte precipitata sullo scoglio di un accordo sbagliato. Ma non fa nulla: il folksinger se la cava con un’imprecazione e dando fuoco a una sigaretta innestata in un lungo bocchino. Sorride: ne ha altre, da cantare.

Volto minuto da uccello, occhiali da vista con montatura nera, dilatatori ai lobi forati delle orecchie, il cantautore americano accenna un saluto informale al pubblico che lo acclama e imbraccia la sua chitarra. Fisicamente ricorda un incrocio tra un Elvis Costello agli esordi e una rivisitazione post punk del patriarca del country d’autore, Hank Williams, e dimostra meno dei suoi 42 anni (vissuti, peraltro, pericolosamente). Ha mani piccole: le dita sottili carezzano le corde in nylon in un arpeggio appena accennato.

Cappello nero a tesa larga con piuma, il corpo esile infilato in una tuta blu, sneakers bianche, alle 22,30 Micah P. Hinson raggiunge sul palco del Fabrik di Cagliari i suoi musicisti. Uno, Paolo Mongardi, è accomodato alla batteria, l’altro, Alessandro “Asso” Stefana, già accanto a PJ Harvey, Vinicio Capossela e altri, ha una postazione che comprende chitarra elettrica e chitarra da grembo, un banjo, un’armonica a bocca e una tastiera da cui sale la nota bassa di un sintetizzatore.

Un timbro inconfondibile

La scaletta ripercorre per intero il nuovo album, che si intitola “I lie to you” ed è una produzione italiana, curata proprio da “Asso” Stefana: sono (specialità della casa) micro-ballate costruite intorno a giri armonici semplici ma di potente intensità.

I versi

Dei testi, asciutti e affilati come selci scheggiate, restano, al primo ascolto, frammenti vividi:

“Papà, non ubriacarti questo Natale. Non voglio vedere mamma piangere”.

“Amami, ora: sono a casa. Ignora i giorni in cui ti ho lasciato sola” .

“Giorni sprecati e notti sprecate ho pianto per te” .

Frammenti di vita quotidiana, colti in presa diretta e lavorati “per via di levare”. Viene da pensare ai racconti di Raymond Carver: poveri cristi sempre a un millimetro dal disastro esistenziale: vite dove l’amore è già andato (o sta per andare) in pezzi che si lotta per rimettere insieme, ma basta un frigorifero che si guasta per affondare nella disperazione.

I bis

Mezz’ora di concerto in trio, una breve parentesi in cui il cantautore di Memphis resta solo con la sua chitarra, un’altra mezz’ora, un bis che si chiude con l’indiavolata fantasmagoria notturna di “Diggin’ a grave”, uno dei primi pezzi, che ha già diciotto anni. Il pubblico, numeroso come non capitava da tempo a Cagliari per un artista non di primo piano, ha seguito con un’attenzione inconsueta. Il concerto è un successo. Ne va dato atto al Mis Factory, che l’ha organizzato, e al Fabrik, live club che ha resistito ai tempi durissimi in cui il Covid ha chiuso locali e spazi di condivisione e che in Sardegna rappresenta un baluardo per la fruizione di musica non mainstream. Nota di merito anche per il set introduttivo del cagliaritano Maggot Madness, fresco e convincente.

