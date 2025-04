Micaela Ramazzotti arriva in Sardegna 

L’ottava edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca si terrà dal 19 al 22 giugno tra Cagliari e il Forte Village di Santa Margherita di Pula. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni. Presidente di giuria del concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici sarà Micaela Ramazzotti, pluripremiata attrice, regista e talentuosa interprete.

Tiziana Rocca, general director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: «Sono entusiasta di annunciare questa ottava edizione. Il Festival - che non a caso si colloca tra i due principali eventi europei per il cinema, il Festival di Cannes e la Mostra di Venezia - si è contraddistinto come l'apripista della stagione estiva cinematografica e si conferma un punto di riferimento per l'intero settore cinematografico, per i grandi film internazionali e italiani e per le serie televisive, con un programma ricco di proiezioni, incontri e momenti di confronto per cineasti, studenti e appassionati di cinema. E sono particolarmente felice di poter contare su una figura straordinaria come Micaela Ramazzotti, che presiederà la giuria d'eccezione della sezione cortometraggi. La sua esperienza e il suo talento rappresentano un valore aggiunto. portando un'ulteriore riflessione sulla qualità e sull'innovazione che caratterizzano questa sezione. Siamo già al lavoro per selezionare il ricercatissimo parterre di ospiti che arriverà in Sardegna».

