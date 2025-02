Miastenia grave, nervi e muscoli smettono di parlare 

Come i fiocchi di neve. Quando li vediamo sono tutti bianchi, soffici. Ma mai uguali uno all’altro. Per chi soffre di miastenia gravis, malattia che compromette la comunicazione tra nervo e muscolo, succede qualcosa di simile. Ogni malato non è mai identico ad un altro. Per cui trovare percorsi comuni non è semplice. Ma c’è un obiettivo che deve essere raggiunto: arrivare presto alla diagnosi, così da partire con le terapie senza dover attendere anni. A mettere in guardia, consigliando di parlarne con il medico, sono due segnali principali. I muscoli che via via si fanno sempre più deboli, magari nel corso delle 24 ore, e soprattutto la variabilità con cui questi problemi si presentano. A volte, sul fronte clinico, possono comparire difficoltà di equilibrio e visione doppia o magari si ha la sensazione di abbassamento delle palpebre. Ma ci sono casi ben più gravi, con difficoltà nella masticazione, nella deglutizione e addirittura della respirazione. In Italia si stima che circa 17.000 persone facciano i conti con questo quadro. Così, per saperne di più, in occasione della Giornata dedicata alle Malattie Rare (la Clinica Pediatrica del Microcitemico Antonio Cao è il Centro di coordinamento regionale per le Malattie Rare per l’isola, in una rete strutturata attraverso Centri di riferimento e altre Unità Operative), venerdì 28 febbraio su Videolina alle ore 21 è in programma la trasmissione “Malattie rare: il caso Miastenia Gravis, invisibile ma presente”. Con Stefano Birocchi e Federico Mereta partecipano Maya Uccheddu, referente Associazione Italiana Miastenia – referente AIM Sardegna (www.miastenia.it), Paolo Tacconi, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, e Ugo Cappellacci.

La miastenia è una malattia neuromuscolare rara, autoimmune, debilitante e cronica. E come tante malattie rare impone ostacoli e sfide. La patologia compromette la comunicazione tra nervo e muscolo: il sistema immunitario reagisce in maniera anomala nei confronti della giunzione neuro-muscolare e si attiva producendo anticorpi diretti contro i recettori muscolari - in particolare il recettore dell'acetilcolina (AChR) -, compromettendo la normale trasmissione degli impulsi nervosi che stimolano la contrazione dei muscoli, impedendone il normale funzionamento. Questa interferenza determina una precoce affaticabilità nel compiere un qualunque gesto, il muscolo inizialmente riesce a mantenere una forza adeguata, ma via via si indebolisce e il paziente si affatica prima. Chi ne è colpito può non essere più in grado di compiere gesti semplici, come asciugarsi i capelli, lavarsi i denti, salire una rampa di scale o sollevarsi dalla sedia, e ha bisogno di aiuto costante. Anche sul fronte psicologico il quadro può diventare pesante da sopportare, per la persona e per la famiglia. Spesso il timore di un nuovo attacco genera ansia e paura, con effetti negativi sul lavoro, sulla vita privata e sociale.

L’importante, quindi, è arrivare presto. E su questo chiedono grande attenzione i malati. Perché a volte riconoscere il quadro non è semplice. I l ritardo diagnostico è legato ad una sintomatologia sfuggente e variabile, spesso la fluttuazione dei sintomi non viene compresa nemmeno dai familiari. Solo quando si manifestano sintomi più specifici, come i disturbi oculari o le difficoltà di deglutizione e masticazione, il sospetto diagnostico diventa più chiaro. E la parola passa al neurologo che effettua test del sangue ed esami neurofisiologici per confermare la diagnosi.