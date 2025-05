Miasmi nauseabondi in via Trilussa 

Miasmi e odore nauseabondo caratterizzano da troppo tempo le giornate degli abitanti di vico Trilussa, una strada chiusa della periferia di Sant’Antioco.

Per Gino Lobina, che vive nell’ultima casa in fondo al vicolo, portavoce della protesta, il problema non verrebbe affermato a causa dall’esiguo numero di abitanti. «Non è più possibile accettare questa situazione - dice Lobina - che va avanti da troppo tempo. C’è anche una pompa di sollevamento in questo tratto di rete fognaria ma ciò nonostante, qui l’autospurgo di Abbanoa, ha un quotidiano appuntamento per aspirare i liquami che puntualmente affiorano lungo la strada. Nonostante le lamentele al Comune e le continue telefonate ad Abbanoa, questo rimane un problema irrisolto». L’acqua che invade la strada uscendo dai tombini lascia poco spazio alle interpretazioni. «L’aria è irrespirabile - precisa Gino Lobina - e costringe i residenti a tenere porte e finestre chiuse. Quando è stata realizzata la strada, le condizioni erano diverse, la gestione era del Comune e si era optato per una pompa di sollevamento. Oggi però, vista la situazione, sarebbe sufficiente sistemare la tubazione in pendenza per collegare tutto alla rete fognaria di via Tuveri. Ad oggi, però, preferiscono mandare quotidianamente l’autospurgo mentre noi dobbiamo vivere tappandoci il naso».

