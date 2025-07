«Miasmi insopportabili dagli scarichi abusivi sul rio Cannas» 

Il nuovo grande parco lineare rio Cannas si amplia sempre di più ma persiste un problema irrisolto: gli scarichi fognari abusivi sul letto del ruscello.

A denunciarlo, soprattutto in questi giorni in cui i miasmi sono insopportabili a causa delle alte temperature, sono stati i residenti soprattutto dei palazzi di corso Iglesias che si affacciano sul corso d’acqua: «Nelle scorse giornate da caldo torrido – accusa Simona Deiana, casalinga – si notavano scarichi da tubi che sbucano vicino al vecchio ponticello: da anni chiediamo un controllo capillare e proprio ora che esiste un nuovo parco sarebbe il caso di intervenire».

Un’altra segnalazione riguarda il tratto fra l’ex Tribunale e il vecchio ponte nel tratto non ancora urbano del rio Cannas, alla confluenza col canale che giunge da Rosmarino: si formano acque nere che confluiscono sul ruscello il quale ora dopo un chilometro lambisce anche i lavori di prosecuzione del parco, fra via Mazzini e il campo sportivo Santa Barbara. «Il sospetto – afferma Roberto Scanu, residente in via Lucania – è che alcuni scarichi arrivino da molto più lontano: servirebbe un controllo capillare dei corsi d’acqua per riuscire a individuare la causa del problema».

