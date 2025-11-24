Miasmi e fiammate, confronto sulle soluzioni

Hanno discusso dei disagi provocati dal cattivo odore e dai rumori provenienti dagli impianti, preso impegni per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria: ieri, nel Consiglio comunale straordinario richiesto dai gruppi consiliari di minoranza, a Sarroch si sono gettate le basi per un confronto più costruttivo tra Regione, Arpas, Comune, Università di Cagliari e le industrie del territorio. L’assemblea di ieri arriva a poche settimane dalla richiesta di rinvio a giudizio dei vertici Saras formulata dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia per le emissioni prodotte dalle torce della raffineria e da alcuni episodi all’interno dello stabilimento che hanno creato non pochi malumori in paese.

Ambiente e società

In apertura, il sindaco Angelo Dessì, ha rimarcato gli sforzi portati avanti dal Comune nel campo ambientale e ha messo in evidenza il problema dei miasmi legati all’industria: «Un progetto importante come quello di forestazione, ma anche il lavoro nel campo sociale, sportivo e turistico portato avanti da società e associazioni: tutto ciò passa in secondo piano se il paese è costretto a fare i conti con problemi come i rumori e le emissioni odorigene. Da questo confronto ci aspettiamo una collaborazione per trovare soluzioni a una serie di disagi».

Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch”, ha ricordato l’importanza dei progetti come “Sarroch ambiente e salute”, avviato nel 2006: «Da allora – ha aggiunto – tanto è stato fatto, e grazie a quell’impegno anche l’industria si è impegnata di più, ma occorre impegnarsi di più soprattutto per il problema degli odori. I cittadini chiedono soluzioni, è necessario adottare procedure operative in tempi brevi».

Come rilevare gli odori

Massimiliano Salis, capogruppo di “Sarroch al centro Progressisti”, ha posto una domanda ai tecnici dell’Arpas presenti in Aula: «Mi chiedo se sia possibile installare altre centraline di rilevamento, magari in zone scoperte come Porto Columbu, e se queste possano essere dotate anche di strumenti come i nasi elettronici che rilevano gli odori, e pensare a un laboratorio olfattometrico utile non solo per Sarroch, ma per tutta l’Isola».

Romano Ruggeri, direttore tecnico dell’Arpas, ha evidenziato come non esista correlazione tra emissioni odorigene e le sostanze inquinanti misurate dalle centraline: «Non a caso – ha rimarcato – nei giorni in cui i cittadini hanno accusato la presenza di forti miasmi non sono emerse particolari criticità nei dati registrati sulla qualità dell’aria. Ecco perché occorrono strumenti diversi per colmare questo vuoto. Per quanto riguarda le torce, il problema è legato alla norma, che ne riconosce l’utilizzo in situazioni di emergenza, ma non chiarisce in che limite».

Piena collaborazione

Carlo Guarrata, direttore della raffineria della Saras, ha garantito la piena collaborazione dell’azienda per trovare una soluzione al problema degli odori: «Il problema è complesso ed è necessario un approccio a 360 gradi. Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze e tecnologie per la creazione di un sistema di nasi elettronici gestito dalla Regione».

