Miasmi dalle fognature attorno a via Gramsci «Subito delle ispezioni» 

Da settimane la puzza è diventata insopportabile, in via Gramsci così come in altre strade vicine. Un problema lamentato dai residenti della zona nel centro di Selargius, e al centro del dibattito in Comune con diversi consiglieri in prima linea per capire cause e chiedere possibili soluzioni a sindaco e Giunta.

Da Franco Camba a Riccardo Cioni, sino a Mario Tuveri - tutti esponenti della minoranza - che ha messo nero su bianco il caso miasmi di via Gramsci in un ordine del giorno che sarà discusso in Consiglio comunale. «Durante la scorsa consiliatura, ho chiesto che gli uffici comunali competenti si attivassero per risolvere il problema dei miasmi provenienti dalla rete fognaria pubblica realizzata nella via Gramsci», ricorda Tuveri, «ma nonostante l’intervento degli uffici alcuni cittadini continuano a lamentarsi del fetore in quella zona». A causare la puzza pare siano diversi scarichi abusivi di alcuni residenti, realizzati a suo tempo e mai sanati. «A questo punto - propone l’esponente di Obiettivo comune per Selargius nel documento protocollato in Municipio - è necessario che sindaco e Giunta chiedano ad Abbanoa di procedere a una immediata ricognizione con videoispezioni della rete fognaria pubblica realizzata nella via Gramsci e nelle vie Milazzo, Calatafimi, Bezzecca, Firenze, Milano e Torino per accertare la presenza di allacci alla medesima irregolari o di sifoni malposizionati in modo da provvedere alle opere necessarie alla eliminazione dei miasmi».

