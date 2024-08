Miasmi dalla Saras, sale la protesta 

Per tutto il giorno è stato come se una cappa maleodorante si fosse posizionata sopra il centro abitato, ammorbando l’aria e costringendo i cittadini a restare chiusi in casa. Dalla parte alta del paese sino alle abitazioni più vicine alla raffineria e pure nella zona di Perd’e’Sali: ieri per i sarrochesi è stata una giornata da incubo.

I timori

La puzza di gas proveniente dallo stabilimento della Saras, acuita dal vento che contrariamente ad altre volte spingeva i miasmi proprio verso il centro abitato, ha costretto la popolazione a turarsi il naso già dalle prime ore del mattino. Per tutta la giornata i telefoni della prefettura e degli amministratori comunali sono stati intasati dalle telefonate e dai messaggi dei cittadini preoccupati dall’aria irrespirabile. Anna Manielli vive nella parte bassa del paese, e tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta è stata una delle cittadine più attive nella battaglia condotta contro l’inquinamento prodotto dalla raffineria: «Mi sembra quasi di rivivere quei giorni, l’odore persistente nell’aria mi ha ricordato quel periodo in cui a Sarroch episodi simili erano nella norma. La puzza di gas ha cominciato a diventare insopportabile dalle prime ore del mattino, siamo alle solite, mi chiedo cosa si aspetti a trovare una soluzione a questo problema che si ripresenta di continuo».

Il Comune

Il sindaco, Angelo Dessì, ha immediatamente contattato i vertici della Saras per chiedere spiegazioni sull’accaduto: «Ho chiesto un incontro urgente per oggi per discutere di questo problema, non è ammissibile che i cittadini siano costretti a sopportare un disagio simile, l’azienda ha il dovere di individuare il problema e trovare una volta per tutte la soluzione a questi miasmi». Luca Tolu, assessore alle Politiche ambientali ha sollecitato l’intervento dell’Arpas: «La nostra priorità è la salute dei cittadini, per questo abbiamo chiesto alla massima autorità regionale competente in materia di protezione ambientale di relazionarci in merito a quanto è accaduto oggi». Dai banchi della minoranza, il capogruppo di Noi per Sarroch, Mirko Spiga, chiede all’amministrazione comunale una presa di posizione netta sull’ennesima fuoriuscita di miasmi dalla raffineria: «I cittadini sono stanchi di sentirsi dire dall’azienda che nessuna anomalia è stata riscontrata ma che sono comunque in corso delle verifiche per fare chiarezza sull’accaduto, è giunto il momento che la Saras venga a capo dei problemi della puzza una volta per tutte. Inoltre è opportuno che il Comune faccia sentire la propria voce».

La Saras, in una nota, non chiarisce l’accaduto: «Da un primo controllo effettuato non abbiamo rilevato anomalie, in forma preventiva, a seguito della segnalazione, abbiamo messo in atto ulteriori azioni di controllo».

RIPRODUZIONE RISERVATA