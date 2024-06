Miasmi dal depuratore, nuovo esposto 

I maismi non sono mai cessati. E persino i rumori continuano a non dare tregua ai residenti a ridosso del depuratore fognario che sorge nel centro abitato di Tiria. La storia va avanti da circa quindici anni a suon di esposti ma, nonostante i pareri negativi della Asl e dell’Arpas e un’inchiesta della procura, ancora non è stata risolta. Le famiglie della borgata di Palmas Arborea però non si arrendono e adesso hanno presentato un nuovo esposto con tanto di segnalazione anche al ministero della Salute e alla prefettura di Oristano.

La storia

Il depuratore, di proprietà comunale ma gestito da Abbanoa, era stato realizzato nel centro abitato della borgata circa 30 anni fa ma è in funzione dal 2003. Da subito ci furono malumori perché l’impianto sorge proprio a ridosso delle abitazioni. La più vicina, come accertato anche dai tecnici della Asl, si trova a 15 metri dalle vasche di depurazione dove finiscono reflui e liquami. «L’impianto si trova in pieno centro – osserva Carlo Zucca, uno dei residenti firmatari dell’esposto – in quella strada transitano tutti, la sera le persone vanno a passeggiare e i bambini giocano». Una situazione di pericolo per la salute pubblica come il servizio di igiene pubblica della Asl e l’Arpas accertarono già nel 2009 quando venne presentata la prima petizione da parte delle famiglie di Tiria. «La Asl ha già chiarito come la normativa sanitaria nazionale vieti la presenza del depuratore vicino alle case – aggiunge – nella relazione questo impianto è definito “un’industria insalubre” e non capiamo perché non sia stato fatto nulla per trovare una soluzione».

L’appello

I cittadini sono esasperati, i lavori per l’insonorizzazione dell’impianto sono serviti a poco ma ciò che maggiormente crea fastidio sono gli odori nauseabondi quando vengono depositati i fanghi nelle vasche. E anche gli interventi di manutenzione effettuati da Abbanoa non sembrano sufficienti per risolvere definitivamente il problema. Tempo fa si era parlato di spostare il depuratore 500 metri fuori dalla borgata di Tiria ma il progetto finora non è andato in porto. «Noi sappiamo che Abbanoa aveva acquistato i materiali per realizzare un nuovo depuratore, erano stati anche sistemati in un’area del comune di Palmas ma poi i lavori non sono partiti, i materiali col tempo si sono deteriorati – si legge nell’esposto – Ci chiediamo che fine abbia fatto il progetto. E soprattutto chiediamo che la salute dei cittadini venga messa al primo posto».

RIPRODUZIONE RISERVATA