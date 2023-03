Miami, solo Sonego raggiunge Sinner 

Anche Matteo Berrettini è stato eliminato ai 32esimi a Miami. L'azzurro è stato battuto dallo statunitense Mackenzie McDonald con un doppio 7-6 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Il 26enne romano, che aveva vinto entrambe le sfide precedenti, ha comunque mostrato per lunghi tratti un tennis all'altezza delle sue ambizioni, in evidente progresso rispetto alle ultime prestazioni. Peccato per le occasioni non sfruttate nella seconda partita (compreso un set point) e nel tie-break.

Niente da fare invece per Lorenzo Musetti che sul cemento delle Florida è stato eliminato al secondo turno da Jiri Lehecka in due set 6-4, 6-4. Lorenzo Musetti è sembrato poco a suo agio contro l’arrembante talento ceco, al quale è bastato un break per set.

Miami. Ci pensa un irriducibile Lorenzo Sonego a tenere una bandierina tricolore in più sul Masters 1000 di Miami. Ieri il torinese (59 Atp) ha superato il rimonta il britannico Dan Evans (29 del mondo) dopo essersi complicato la vita al primo game. Perso il servizio e il set (4-6) ha poi replicato con un 6-3, 6-2 che conferma le ottime impressioni suscitate dalla vittoria su Dominic Thiem.

Niente da fare invece per Lorenzo Musetti che sul cemento delle Florida è stato eliminato al secondo turno da Jiri Lehecka in due set 6-4, 6-4. Lorenzo Musetti è sembrato poco a suo agio contro l’arrembante talento ceco, al quale è bastato un break per set.

Convalescente

Anche Matteo Berrettini è stato eliminato ai 32esimi a Miami. L'azzurro è stato battuto dallo statunitense Mackenzie McDonald con un doppio 7-6 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Il 26enne romano, che aveva vinto entrambe le sfide precedenti, ha comunque mostrato per lunghi tratti un tennis all'altezza delle sue ambizioni, in evidente progresso rispetto alle ultime prestazioni. Peccato per le occasioni non sfruttate nella seconda partita (compreso un set point) e nel tie-break.

Attesa per Sinner

Oggi iniziano i sedicesimi maschili. In programma il match tra Jannick Sinner (11 Atp) e Grigor Dimitrov. Il bulgaro è un cliente sempre pericolosissimo anche per un Sinner apparso in buona condizione e comunque è numero 27 del mondo. Nel tabellone femminile, ieri notte è scesa in campo Martina Trevisan, per affrontare la 22enne americana Claire Liu, n. 59 della classifica mondiale, e poter sfidare Jelena Ostapenko negli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata