Miami, Sinner in scioltezza 

Miami. Jannik Sinner e Jasmine Paolini hanno portata a termine con rapidità i rispettivi incontri interrotti venerdì notte per la pioggia a Miami, dove è in corso un Masters 1000 combined con il Wta 1000. In realtà anche ieri il meteo non ha dato subito il via libera, poi finalmente si è iniziato a giocare: e anche Matteo Arnaldi ha superato il turno.

Maschile

Jannik Sinner, al debutto, è approdato al terzo turno battendo in due set il torinese Andrea Vavassori col punteggio di 6-3, 6-4. Ora il n.2 al mondo affronterà l'olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto due set a uno lo statunitense Alex Michelsen. «Sono abbastanza contento della mia prestazione. Andrea è giocatore pericoloso e capace di sorprenderti. Sono riuscito a stare tranquillo e a portare a casa la vittoria». Bel successo, netto, poi di Matteo Arnaldi contro Aleksandr Bublik (18 al mondo): 6-4, 6-1. Al terzo turno lo attende Denis Shapovalov capace di battere in due set Stefanos Tsitsipas.

Femminile

In apertura di programma, Jasmine Paolini ha messo a posto le cose lasciate a metà venerdì notte, vincendo tre game e chiudendo il conto con Katie Volynets. La toscana, numero 14 della classifica mondiale, ha superato l'americana (n.121) con il punteggio di 7-6- 7-5. Nel prossimo turno affronterà l’altra statunitense Emma Navarro, n.20 del ranking e del seeding. Nei due precedenti la vittoria è sempre andata alla 22enne newyorkese (San Diego 2023 e 2924). Nella notte Camila Giorgi (n.107 Wta) ha affrontato la polacca Iga Swiatek, numero 1 mondiale e fresca vincitrice ad Indian Wells.

RIPRODUZIONE RISERVATA