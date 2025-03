Miami, fuori tre azzurri 

Miami. Si è ridotta drasticamente la pattuglia italiana nel Masters 1000 di Miami. Sul versante Atp del torneo “combined” in corso sul cemento della Florida, ieri hanno perso i primi tre azzurri scesi in campo. A tardissima serata ha provato il nostro “numero 2”, Matteo Berrettini a migliorare il bilancio. Il romano, numero 30 Atp, ha incrociato le racchette con il francese Hugo Gaston, 88 del mondo, da lui battuto due volte nel 2024 (su terra e veloce).

Resa onorevole

Per Lorenzo Sonego, non potevano esserci troppe speranze contro il numero 4 del mondo, l'americano Taylor Fritz che, dopo la clamorosa sconfitta di Alcaraz con Goffin, ha soltanto Sascha Zverev come tennista meglio classificato di lui in corsa. Onore al tennista torinese che ha lottato alla pari per un set. Poi, dopo aver ceduto (7-2) il primo parziale al tie-break, ha perso il servizio nel secondo, un’unica volta. Sul 4-3 Fritz lo ha brekkato, involandosi verso il successo e i sedicesimi di finale: 7-6, 6-3.

Delusioni

Si sperava che potessero fare qualcosa in più Mattia Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo (35 del mondo) incrociava Tomas Machac, numero 21, ma si era già dimostrato capace di belle imprese. Invece, contro il 21enne ceco, il sanremese ha mostrato le proprie qualità soltanto a sprazzi, finendo per cedere in tre partite: 6-2, 1-6, 6-3 in meno di due ore di gioco.

Non è andata bene neppure a Darderi (61 Atp), che pure aveva avuto l’opportunità di affrontare un giocatore dalla classifica inferiore rispetto al predestinato polacco Hubert Hurkacz. Contro il lucky loser australiano Adam Walton (89), l’italo-argentino è stato battuto 6-4, 6-4.

Ultime cartucce

Priva di Jannik Sinner (che comunque arriverà a Roma il 7 maggio da numero uno Atp), l’Italia tennistica si aggrappa a Lorenzo Musetti, che però avrà nel canadese Felix Auger-Aliassime un pessimo cliente a contendergli l’accesso alla seconda settimana e a un probabile ottavo contro Novak Djokovic. I due sono separati da poche posizioni del ranking (15-18 a favore del carrarino), perciò non è possibile indicare un chiaro favorito. Lo scopriremo oggi dalle 17.30 ora italiana, orario previsto dal programma.

Avanti Jasmine

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini è stata la prima a qualificarsi per gli ottavi di finale, anche se con un pizzico di buona sorte. La ventinovenne toscana ha approfittato del ritiro (per un problema muscolare) della tunisina Ons Jabeur, mentre conduceva 4-3. Adesso sfiderà la giapponese Naomi Osaka.

