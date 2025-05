Miami, Ferrari da incubo  

Miami. Succede davvero di tutto a Miami ma nel sabato di Formula 1 che esalta a turno Max Verstappen (pole position) e Lando Norris (Sprint Race) a uscire con le ossa rotte è la Ferrari. Il bilancio vede da una parte il terzo posto (dovuto a una bella strategia con la pista umida) di Lewis Hamilton nella gara breve; dall’altra, l’errore di Charles Leclerc nei giri di riscaldamento con le “intermedie” sulla pista bagnata: la sua Ferrari si schianta contro un muretto e la gara finisce, ancor prima di iniziare. E poi le qualifiche, con Hamilton addirittura fuori nel Q2, che oggi alle 22 (Sky Sport) partirà 12° e Leclerc che non va molto meglio (8°).

La Sprint

L’Italia motoristica ripiega così sul Kimi Antonelli, il diciottenne della Mercedes partito in pole nella Sprint ma spinto fuori pista in partenza da Piastri (ma per i giudici di gara è tutto regolare) e alla fine 7° tra penalità varie. Protagoniste sono sempre le McLaren e il clima imprevedibile della Florida. Al via Piastri riesce ad andare in testa con Norris a ruota. La Ferrari appare in difficoltà con Hamilton che deve difendersi da un attacco della Williams di Alexander Albon per difendere un modesto sesto posto. Si tratta solo di strategia: a sei giri dalla fine monta la mescola morbida e chiudono in rimonta conquistando il podio alle spalle delle McLaren. Max Verstappen ne combina di tutti i colori e finisce penalizzato e 17°. Il finale appare emozionante con Hamilton scatenato. Ma, a quattro giri dalla fine, Fernando Alonso finisce contro un muro. La gru entra in pista per rimuovere la monoposto mente la safety car congela le posizioni ed accompagna i piloti per tutti i giri rimanenti fino al termine della gara.

Le qualifiche

La possibilità di riscatto per Antonelli, Verstappen e Leclerc è riservata alla gara "lunga" di oggi ma soltanto i primi due si mettono nella posizione di poterci provare. Max Verstappen si inventa un capolavoro con la Red Bull e va a conquistare la pole position a tempo di record (1’26”204) sul circuitop di Miami di F1. Alle sue spalle per 65 millesimi la McLaren di Lando Norris che toglie la prima fila per appena 2 millesimi a un ottimo Kimi Antonelli con la Mercedes. Soltanto quarto Oscar Piastri a 171 millesimi, 10 più rapido di George Russell che è quinto con la seconda “freccia d’argento”. Accanto a lui (ed è uno smacco per la Ferrari) c’è l’ex Carlos Sainz Jr. con la Williams ma qui i distacchi cominciano a essere più sensibili. Davanti alla Rossa anche Alexander Albon con la seconda Williams. Per la gara c’è rischio pioggia. Tutto può accadere.

