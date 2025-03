Miami fermo per pioggia 

Alla fine di si è messa la pioggia. La finale dell’Atp Masters 1000 di Miami si è fatta attendere (ieri a tarda notte italiana non si era iniziato a giocare all’Hard Rock Cafè Stadium) e questo ha aggiunto maggiore suspence a quella che è stata inevitabilmente definito uno “scontro generazionale”. Mentre Jakub Mensik nasceva, nel settembre 2005, Novak Djokovic era impegnato nel suo primo Us Open (torneo che poi vincerà quattro volte) ed entrava per la prima volta nella top 100. Oggi con 18 anni e tre mesi di differenza d’età, Nole ha vissuto quasi il doppio del suo avversario che, come Joao Fonseca, forse Federico Cinà e come tutti i 20/24 enni che già si sono affermati, è destinato a scrivere il prossimo decennio di grande tennis.

Intanto oggi è già nella top 30 dell’Atp (addirittura numero 24 in caso di successo in Florida) ed è la grande sorpresa del torneo Open di Miami, assieme alla filippina Alexandra Eala, 19 anni come lui e semifinalista del torneo femminile, dove i suoi successi contro le grandi del panorama Wta le hanno fatto guadagnare 65 posti nel ranking. C’è una generazione che arriva e a guidarla c’è un re che, pur senza giocare, rafforza la sua leadership. A poco più di un mese dal suo rientro, Jannik Sinner ha ancora 2685 punti di vantaggio su Sascha Zverev e 3610 su Carlos Alcaraz. Con una precisazione: i due più vicini rivali dell’azzurro hanno utilizzato due delle chance più remunerative per accorciare le distanze, cioè due Masters 1000. Non ne avranno altri due (Montecarlo e Madrid) prima del ritorno del re. ( c.a.m. )

