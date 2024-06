Miami, emigrato sardo scampa alla morte: «Salvato dai miei cani» 

«Sono vivo per miracolo: i miei due cani, folgorati dai cavi dell’alta tensione caduti nel giardino della mia casa di Miami, mi hanno salvato la vita». È agghiacciante il racconto di Andrea Senis, trentottenne di San Gavino emigrato dodici anni fa dalla Sardegna negli Stati Uniti: «Al loro posto poteva toccare a me», dice lui, ancora sotto choc per quello che è accaduto.

Senis racconta così la morte di Max (un pastore tedesco) e Vasco (un rottweiler), i due grandi amici a quattro zampe del giovane sardo: «A Miami è piovuto in maniera ininterrotta per diversi giorni. Non appena ha smesso di piovere, Max è uscito in giardino seguito poco dopo da Vasco. Sono stati folgorati da una scossa dell’alta tensione per colpa di tre grossi cavi della rete elettrica che passano sopra la mia casa». Evidentemente, il maltempo aveva fatto cadere i cavi, creando una trappola mortale: «Se fossi uscito prima di loro – riflette il 38enne – avrei preso io la scossa».

Senis ha deciso di lanciare una raccolta firme per fare in modo che l’azienda elettrica apra un’inchiesta sull’accaduto: «La società Florida Power & Light deve sotterrare tutti i cavi per evitare il ripetersi di questi incidenti. Abbiamo depositato una denuncia alla polizia. Un video in mio possesso ripercorre gli ultimi istanti di vita di Max e Vasco: quando sono stati fulminati è andata via la corrente elettrica. Il dipartimento di polizia di Miami Nord sta indagando sull’accaduto».

RIPRODUZIONE RISERVATA