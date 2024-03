Miami, comanda il meteo 

La pioggia è stata ieri la grande protagonista della terza giornata del Masters 1000 di Miami Open. Per diverse ore il programma è stato sospeso e si è cominciato a giocare quando in Italia erano passate le 22. Saltati anche gli allenamenti, compresa la seduta che Jannik Sinner aveva programmato di svolgere prima dell'esordio con Andrea Vavassori, avvenuto ieri attorno alla mezzanotte italiana allo Stadium e sospeso sul 3-2 del primo set a favore dell'altoatesino. Oltre a loro, ieri notte anche Jasmine Paolini e l’americana Katie Volynets avevano iniziato e sono state fermate sul 7-6 (per l’azzurra), 4-5.

Il programma

In programma c’erano gli incontri di Flavio Cobolli (contro Cameron Norrie), Matteo Arnaldi (con il kazako Alexander Bublik) e Camila Giorgi (contro la fortissima Iga Swiatek), rimasti alla mercè di un meteo che non prometteva nulla di buono, col rischio di provocare pesanti ripercussioni sul programma del torneo. Come a Indian Wells, il torneo di Miami è sprovvisto di un centrale con copertura. Il campo è costruito all'interno dell'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins. E come ogni anno, al termine verrà smontato per consentire alla squadra della National Football League di disputare le proprie partite interne. Essendo una struttura temporanea, non è possibile costruire un tetto retrattile.

Calendario: le novità

Intanto ieri l'Atp ha pubblicato il calendario provvisorio per il 2025. L'Arabia Saudita compare solo come sede delle Next gen Atp Finals a Gedda. Tra le novità, gli Atp 500 diventano 16 (promossi Dallas, Doha e Monaco di Baviera) e spariscono gli Atp 250 di Estoril (che non sarà sostituito) e Cordoba, il cui posto in calendario verrà preso da un 250 a Mallorca sull'erba prima di Wimbledon.

RIPRODUZIONE RISERVATA