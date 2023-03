Miami, Bronzetti out al primo turno 

Il Masters 1000 di Miami deve ancora entrare nel vivo, e ieri notte è sceso in campo uno azzurri, Fabio Fognini, che ieri notte ha affrontato il lucky loser Jan-Lennard Struff, che ha sostituito il francese Constant Lestienne. Oggi toccherà a un Lorenzo Sonego che non ha avuto un inizio di stagione brillante e si troverà di fronte l'ex n. 3 al mondo Dominic Thiem. L’attesa è tutta per Jannik Sinner (11 Artp dopo la semifinale a Indian Wells) e Matteo Berrettini, reduce dal Challenger di Pohenix.

In campo femminile, dopo le eliminazioni di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, ieri a Miami è uscita di scena al primo turno Lucia Bronzetti, battuta 6-3, 6-4 dalla ceca Linda Noskova (51 Atp). Restano in corsa nei 32esmini Camila Giorgi, che se la vedrà con la n.14 al mondo la bielorussa Viktoria Azarenka, e Martina Trevisan, attesa dalla giapponese Nao Hibino, 137 Wta.

