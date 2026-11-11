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Casa Rosas.
11 novembre 2026 alle 01:05

Miacola battezza Magie d’Inverno 

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Sono iniziate sabato scorso le anteprime di Magie d’Inverno, la biennale organizzata da Rosas 1945 Eventi di cui fra un anno esatto si celebrerà la XII edizione. Ospite d’eccezione di Fabio e Marco Rosas l’architetta Gaia Miacola, interior designer, che ha illustrato le nuove tendenze del settore, tra estetica, innovazione e benessere quotidiano. Accanto a lei c’erano due professioniste di Nuoro, l’architetta Marianna Masuli e l’avvocata Paola Siotto.

Interessante la conversazione con il numeroso pubblico, che ha gremito l’atelier provenendo anche da località lontane, quali Oristano, Porto San Paolo e Sassari. Un successo enorme, frutto della notorietà e della chiara fama di Gaia Miacola, celebre per l’approccio innovativo al design d’interni, che oltre all’equilibrio tra funzionalità ed estetica cerca di privilegiare e mettere in luce l’anima di ciascuna casa, ma anche della conoscenza che della realtà nuorese hanno l’architetta Masuli e l’avvocata Siotto.

Su numerosi punti si è preferito rimandare agli approfondimenti che fra un anno verranno fatti a Magie d’Inverno, in un’area convegnistica il cui tema sarà svelato a breve dagli organizzatori.

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