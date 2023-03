«Mia sorella  teneva mamma e io la soffocavo  Chiedo scusa» 

Brescia. La prima a parlare è stata Silvia, poi il fidanzato Mirto, infine la sorella Paola. Il “trio criminale” unito anche quasi due anni dopo l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, nel Bresciano, stordita con benzodiazepine, soffocata il 7 maggio 2021 e poi sepolta vicino al fiume Oglio.

Nell'udienza in Corte d'assise a Brescia, durata undici ore, ha parlato prima Silvia Zani, figlia maggiore della vittima: «Quando l’ho uccisa ero convinta che volesse avvelenarci. Ora non sono più sicura. Eravamo spaventatissimi. Voleva uccidere noi due sorelle e Mirto sarebbe stato un danno collaterale», ha detto. «Mirto voleva desistere, io e Paola l'abbiamo soffocata e non è stata come immaginavamo, non è stata indolore e rapido. Ho iniziato con le mani al collo e Paola con il suo peso l'ha tenuta ferma: si dimena e alla fine muore. Penso che quando è intervenuto Mirto fosse tutto già finito». Per la prima volta dalla loro confessione, un anno dopo l'omicidio, il trio criminale ha mostrato segni di pentimento. «Chiedo scusa a tutti. A mia madre che ho ucciso, ai miei zii, a mia sorella, a mia nonna, a tutte le persone di Temù», le parole di Silvia Zani. Si è scusato anche Mirto Milani.

