«Mia sorella era un vero angelo» 

«La mia dottoressa adesso è un angelo. Ti voglio bene». Una frase che emoziona, incastonata da una bimba di dieci anni su un grande cuore rosso. In quel disegno su fondo bianco la protagonista è Maddalena Carta, immaginata nel modo più bello, dolce e spontaneo possibile da una piccola paziente di Dorgali. Ecco perché Gianmaria Carta, fratello 33enne di quella eroina in camice bianco, scomparsa giovedì scorso ad appena 38 anni, ha deciso di pubblicare questo ricordo che più di tutti sintetizza quella donna che non c’è più, amata e benvoluta da tutti. «Mia sorella era davvero un angelo», ripete di continuo Gianmaria. «Era un medico di base, faceva turni massacranti e disumani. Interpretava il suo lavoro come una missione».

Maddalena aveva 1800 pazienti. Per la Federazione nazionale dei medici si è trattato di «una inaccettabile morte sul lavoro». Ci racconta le giornate di sua sorella, gli ultimi giorni?

«Era senza dubbio molto stressata per via del suo lavoro. Seguiva tantissime persone, ritornava a casa sempre in piena notte. Quando rientrava alle 23 “attaccavo” un chiodo al muro. Tuttavia, la realtà è che rincasava molto più tardi, anche all’una e trenta o alle 2. Faceva orari impressionanti, proprio disumani. Questi ritmi non hanno giovato alla salute di Maddalena».

In paese il coro è unanime: «La nostra dottoressa c’era sempre, in qualsiasi momento». Non diceva mai di no, ha sempre donato la sua vita alla professione e al prossimo?

«Proprio così, non diceva mai di no ed era costantemente disponibile. Aiutava tutti, tralasciava le vacanze e la sua salute. Ha pensato sempre agli altri, al lavoro e alla dedizione: quasi mai a lei. Ha perso la vita facendo quello che amava. Sì, era un angelo in terra. Il Signore, così dicono, si “prende” sempre queste persone».

Facciamo un passo indietro. Il calvario di Maddalena è iniziato lunedì scorso. Come sempre è andata in ambulatorio. Poi cos’è successo?

«Nel pomeriggio ha iniziato ad avere un po’ di nausea. Sembrava niente di grave, in serata ha preso un Plasil e pareva che stesse bene. Il giorno dopo, martedì, è andata a fare delle visite domiciliari. Non stava bene, si vedeva. Le ho pure detto: “Non andare in studio, riposati”. Non mi ha ascoltato, ha risposto che doveva andare “perché c’era bisogno”. In quei giorni, a Dorgali, i medici di base in servizio erano solo due: lei e un suo collega. Era fatta così, il dovere veniva sempre prima di tutto, non voleva abbandonare i suoi pazienti».

Martedì sera la situazione è precipitata. Prima l’arrivo al San Francesco di Nuoro, poi il trasferimento all’alba in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Giovedì, purtroppo, si è arrivati al decesso.

«Non sappiamo con esattezza le cause della morte. Gli organi erano quasi tutti compromessi: fegato, polmoni, cuore. Il paradosso è che mia sorella era favorevole alla donazione degli organi, invece non abbiamo potuto donare niente».

Una dedizione al lavoro incredibile. Tra ritmi frenetici e turni massacranti. Sua sorella si sarebbe potuta salvare?

«Voglio pensare che il Signore l’abbia portata con sé perché era un angelo buono. Sebbene creda al destino, però, ritengo disumano far seguire 1800 persone a un solo medico. Pure mille pazienti sono troppi. Il dramma che viveva mia sorella accomuna tanti medici delle nostre zone. Maddalena era una ragazza fragile. Dunque, tutto questo stress su un corpo come il suo ha generato una enorme “botta”. Il sistema deve cambiare».

