«Mia sorella è malata, mi sono rasata i capelli come lei» 

«Appena la parrucchiera ha terminato di rasare i capelli di mia sorella, sottili e indeboliti dalla chemio, non ho esitato un attimo e ho chiesto lo stesso taglio anche per me. È un modo per dimostrarle la mia vicinanza, il mio supporto incondizionato: questa guerra la stiamo combattendo assieme e anche se ad essere ammalata è solo lei, lei sa che non è sola. Del giorno in cui tutto è cambiato, ricordo le parole dell’oncologa, il silenzio di mia sorella e il colore del cielo. Appena uscite dallo studio ho sollevato gli occhi: il tempo era incerto, nuvoloso, come il nostro umore».

Ignazina Desogus ha 63 anni, sua sorella Stella è di due anni più grande. Sorelle ma anche amiche e complici nella condivisione di interessi, amicizie e persino dello sport, giocavano nella stessa squadra di calcio. La busta bianca con l’appuntamento per lo screening, andarci a cuor leggero perché non c’erano segnali o sospetti. Un semplice controllo. Insegnare ai nipoti come si calcia una pallone, l’attesa del referto, le prime rondini e la primavera pronta a germogliare, la telefonata e la voce calma della specialista del Centro donna: «È arrivato il referto, può venire, signora?». Il mondo che si ferma e il cuore che perde colpi, gli occhi grandi dei bambini: «Nonna tutto bene?». «Certo amore», sorridere mentre i pensieri si aggrovigliano. «Mi ha chiesto di accompagnarla», racconta Ignazina, «le ho detto: stai tranquilla. Abbiamo ascoltato tutto, parole enormi, hanno un peso che schiaccia quelle parole, non volevamo crederci. È una cosa difficile da spiegare: senti che è vero quello che dicono, ma non ci credi. Fosse successo a me avrei reagito diversamente, mi avrebbe fatto meno male».

E poi le visite e gli esami, cercare le parole giuste per dirlo ai figli, la chemio rossa, il dolore, la fatica e la stanchezza. Le compagne di percorso patrimonio dell’umanità: capirsi senza dire una parola. L’amore delle infermiere con il sorriso instancabile. «Cosa ho detto a mia sorella? Che lo avremo affrontato», ha uno sguardo deciso Ignazina. «In chiesa a pregare no, non la porto, io ho fede nella medicina e credo nella cura. Nella terapia ma anche nel giusto modo di prendersi cura di chi sta male: con un figlio non sempre puoi piangere, con una sorella sì».

Il capo rasato, Ignazina, lo protegge con un cappellino rossoblù i colori della loro squadra del cuore. «Sì, sempre forza Cagliari», dice sorridendo, «Io e Stella siamo state brave calciatrici, anzi bravissime, giocavamo nella squadra di Assemini “La serra fiorita” io in attacco e lei in difesa. Anche oggi, per questa sfida, abbiamo conservato gli stessi ruoli: è questa la nostra partita più importante, quella con il premio più desiderato».

