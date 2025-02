«Mia moglie morta nella morsa del servizio sanitario inefficiente» 

«Io non so se con una sanità degna di questo nome mia moglie sarebbe ancora viva. So soltanto che per tutta la durata della sua malattia ha dovuto barcamenarsi tra visite rinviate e trasferte forzate da un ospedale all’altro, tra giornate trascorse al pronto soccorso in attesa del suo turno, quando il tumore la costringeva a chiedere aiuto ai medici, e con l’incubo di star male nel weekend quando la Guardia medica del nostro paese era chiusa». Nelle parole di Ivan Garau, imprenditore di San Giovanni Suergiu che due mesi fa ha perso la moglie di 49 anni, tutto il dolore e l’esasperazione di un Sulcis Iglesiente che, tra i suoi mille mali, ha in cima alla classifica la sanità malata: c’era anche lui, ieri pomeriggio, tra le centinaia di cittadini che hanno deciso di aspettare l’assessore regionale alla Sanità e i sindaci del Sulcis Iglesiente che si erano dati appuntamento per la conferenza sanitaria insieme alla manager della Asl Sulcis Giuliana Campus.

La protesta

Sono arrivati con striscioni, trombette e tante storie di ordinaria disperazione. Avrebbero gradito, ma non è stato concesso, presenziare in delegazione all’incontro, per capire con quali parole i primi cittadini avrebbero preteso risposte e sentire cosa avrebbe promesso l’assessore a chi vive nel limbo quasi senza speranza. Come Cristina Loi, 53 anni di Carbonia, che ha bisogno di una visita dal gastroenterologo: «Sono in lista di attesa da un anno e altrettanto tempo devo aspettare per la visita senologica». Come Luciana Bisio, 59 anni, anche lei di Carbonia, che da due anni e mezzo aspetta che la commissione di invalidità la convochi: «Ne ho bisogno per l’aggravamento e per il successivo collocamento mirato che mi spetterebbe di diritto se mi chiamassero per la visita – spiega – senza contare che con l’aggravamento avrei diritto all’accompagnamento che mi permetterebbe di avere un aiuto fisso nella mia vita quotidiana. Invece nulla».

L’esasperazione

La gente da queste parti finisce per rinunciare a curarsi, come Maria Pirastu, 82 anni, che ieri era in prima fila a protestare scuotendo un campanaccio: «Avrei bisogno di una visita cardiologica – racconta – mi hanno detto che a pagamento posso farla subito, altrimenti tra qualche mese dovrò andare a Lunamatrona. Ma io non ho nè i soldi per farla a pagamento, nè la possibilità di andare a Lunamatrona. Quindi spero che il mio cuore resista, ma sono molto delusa: alla mia età, dopo una vita in cui ho lavorato duramente e pagato le tasse, mi sarei aspettata un trattamento diverso». Lo stesso che si aspetterebbe Milena Scotto, cinquantaduenne che ha subito due interventi per gravi patologie renali: «Il primo al Sirai, il secondo a pagamento in una clinica privata perché qui a Carbonia lo rimandavano all’infinito per mille problemi. Ora avrei bisogno di una visita di controllo: la aspetto dal 18 settembre ma le agende sono chiuse».

Medici in trincea

I medici, i pochi rimasti, fanno di tutto per resistere, ma non sempre possibile: «Un esempio è la recente chiusura di Emodinamica del Sirai – dice il consigliere comunale Luca Arru – quando è accaduto ho parlato di scelta irresponsabile, ovviamente non mi riferivo ai medici che fanno i salti mortali ogni giorno per garantire i pochi servizi rimasti in un ospedale dove non si contano più i servizi cancellati, ma a una Sanità che ai livelli più alti, con le sue “non azioni”, mette con le spalle al muro i professionisti che altri ospedali ci invidiano. Risorse preziose che spesso finiscono per abbandonare il Sulcis».

C’è chi non si rassegna: «Siamo nel Sulcis, la terra delle lotte operaie che hanno permesso di dare diritti a lavoratori in tutta Italia – dice Daniele Mele, consigliere comunale e ideatore dello Sportello Sulcitano a cui si rivolgono centinaia di cittadini in ginocchio con i quali nel novembre scorso ha organizzato la Marcia della salute – chi ci rappresenta deve avere ben chiaro che la salute è un diritto di tutti e che tutti, prima o poi, potrebbero avere bisogno di una sanità che funziona. Lasciare che questa situazione non cambi significa darsi la zappa sui piedi». Dello stesso parere don Antonio Mura, responsabile della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi: «Chi soffre per una malattia è nell’emergenza totale – ha detto – le istituzioni hanno il dovere di fare quanto è in loro potere per migliorare una situazione che ormai è al limite dell’umana sopportazione». Nella tarda serata una delegazione è stata ricevuta dall’assessore.

RIPRODUZIONE RISERVATA