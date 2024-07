«Mia moglie è scomparsa ma io non c’entro niente» 

«Non c’entro nulla con la scomparsa di Francesca». Nessun passo indietro, nessuna ammissione. Igor Sollai, l’autotrasportatore 43enne di Assemini accusato dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere della moglie, Francesca Deidda, ieri mattina ha continuato a urlare con forza la propria estraneità alle accuse davanti al pubblico ministero Marco Cocco, titolare dell’inchiesta aperta dopo la denuncia di scomparsa della donna. Accompagnato dai difensori Carlo Demontis e Laura Pirarba, ha ripetuto quanto già riferito agli investigatori quando l’indagine ipotizzava ancora una scomparsa e non un omicidio.

L’interrogatorio

«Il nostro assistito ha risposto alle contestazioni», hanno spiegato i legali, all’uscita dal carcere di Uta, «ha ricostruito la vicenda e fornito le informazioni su ciò che non torna, guardando anche mappe e fotografie. È provato ma è lucido e ha risposto a tutte le domande». L’interrogatorio è finito nel primo pomeriggio e riprenderà la prossima settimana, ma un’ora e mezza dopo è arrivato il colpo di scena: il ritrovamento, lungo l’Orientale Sarda, dei resti del corpo della giovane.

Gli interrogativi

A mettere nei guai l’autotrasportatore di San Sperate sarebbero stati una serie di indizi che gli inquirenti hanno raccolto e messo in fila, in circa un mese di accertamenti, sentendo tutte le amiche e le colleghe della 42enne operatrice di call center scomparsa nel nulla il 10 maggio scorso, ma anche una serie di versioni differenti che l’uomo avrebbe dato agli investigatori quando non risultava ancora formalmente indagato. Prima avrebbe riferito di un allontanamento volontario con la sua auto, una Toyota Yaris (ricomparsa dopo qualche giorno e poi venduta), poi che lui l’avrebbe accompagnata nei pressi del parco acquatico Diverland, per raggiungere una “setta”. Un’ipotesi che non ha trovato fondamento, anche perché le verifiche hanno consentito di chiarire che le persone indicate non si troverebbero nemmeno in Sardegna da tempo. C’è poi l’uso del telefonino della 42enne solo con messaggi Whatsapp diretti ad amiche e familiari, per farla credere ancora in vita, culminato con una “trappola” ideata da una collega per capire che a chattare non sarebbe stata Francesca Deidda. L’apparecchio telefonico della donna sarebbe poi stato spento definitivamente quando l’indagato è stato informato della denuncia presentata dal fratello. Dubbi e interrogativi ai quali, però, Igor Sollai avrebbe sempre dato una spiegazione.

Le contestazioni

Il fascicolo in Procura è aperto per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il pm Cocco, per trovare il corpo della donna, ha fatto scendere in campo l’élite investigativa dell’Arma: oltre ai Carabinieri di Iglesias, sono arrivati i Ros, il Ris e i Cacciatori di Sardegna. Prima sono stati trovati alcuni oggetti della 42enne e il suo sangue, ieri il corpo. Fondamentali i cani molecolari arrivati dalla Penisola, ma le zone in cui cercare sarebbero state indicate dagli investigatori analizzando celle telefoniche e il Gps del furgone usato dall’autotrasportatore per lavoro. Il sospetto è che Igor Sollai, prima del delitto, abbia effettuato dei sopralluoghi lungo la Statale 125, quando si spostava per le consegne. Per ora solo un’ipotesi, ma se venisse accertata potrebbe far scattare la premeditazione.

