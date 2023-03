«Mia madre seppellita nel loculo sbagliato» 

Cimitero e polemiche. «Mia madre era una donna all’antica, previdente e rispettosa. Quando era in vita aveva acquistato un loculo, per 99 anni. Adesso che è morta è stata seppellita provvisoriamente in un altro. Perché il suo è stato dato a un altro defunto. Non l’avevano neppure avvisata. Ne siamo profondamente dispiaciuti». Chicco Pinna è il figlio di Laurina Pinna, morta il 14 febbraio scorso e ancor oggi tumulata in una sistemazione temporanea. Colpa della carenza di spazi nel cimitero di Assemini, un problema per il Comune, un disagio (e un dispiacere) per le famiglie alle prese con lutti e disservizi. Il commissario straordinario in Municipio Bruno Carcangiu ha dato il via alle estumulazioni dei resti dei defunti che occupano 76 tombe. Ma negli anni erano stati utilizzati anche i loculi venduti in vita, come quello di Laurina Pinna.

Il ricordo

«Mia madre», prosegue Chicco Pinna, «si rivolse in Municipio per acquistare il loculo». Il contratto stipulato con il Comune di Assemini, datato il 4 luglio del 2011, specificava che la concessione al diritto d’uso del loculo era per 99 anni, in cambio di 800 euro «che mia madre versò in quei giorni».

Quando Laurina Pinna era ancora in vita, il suo loculo venne utilizzato per ospitare la salma di un’altra persona, sconosciuta alla famiglia. «Un giorno – prosegue Chicco Pinna – accompagnai mia madre in camposanto per mettere un fiore nelle tombe di sua sorella e il cognato, gli unici suoi parenti: così scoprimmo che il suo loculo era stato occupato. Nessuno ci aveva mai avvisato dal Comune. Fatto per noi gravissimo e irrispettoso: mia madre l’aveva prenotato e pagato in anticipo perché il suo desiderio era di poter riposare in pace vicino ai suoi cari».

«Mia madre – racconta il figlio – è morta il 14 febbraio di quest’anno, il giorno di San Valentino. Questo disagio aggiunge sconforto al dolore. Dopo il funerale è stata tumulata in loculo provvisorio, da più di un mese e resta lì nonostante le promesse di un trasferimento celere».