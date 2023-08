«Mia madre salvata dai medici sardi» 

Deve la vita alla professionalità dei medici dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che la vigilia di Ferragosto l’hanno operata d’urgenza al cuore: Rossana Rossano, 85 anni di Avellino, in vacanza a Santa Margherita, è potuta tornare a casa sana e salva grazie all’impianto di un bypass cardiaco.

Il malore

A raccontare la disavventura dell’anziana turista è la figlia, Chiara Aprile, che sottolinea come la madre sia stata assistita nel migliore dei modi dal momento del ricovero sino a quello delle dimissioni: «Tutto è cominciato con un’eccessiva stanchezza e un po’ di affanno quando siamo arrivate a Santa Margherita, in un primo momento abbiamo pensato fosse lo strapazzo del viaggio, ma con il passare delle ore la situazione non è migliorata, e abbiamo quindi chiamato un’ambulanza che in poco tempo è arrivata all’hotel Costa dei Fiori, dove stavamo alloggiando. Una volta arrivate all’ospedale Santissima Trinità, mia madre è stata immediatamente visitata, tutti - dal personale medico agli operatori socio sanitari - sono stati molto gentili, e non ci hanno fatto pesare la difficoltà di trovarci lontane da casa in un momento così delicato».

L’intervento

Il 13 agosto Rossana Rossano è stata visitata dai medici del reparto di Cardiologia, il giorno successivo è stata operata, e a Ferragosto il personale medico dell’ospedale ha condotto le indagini strumentali per verificare il corretto funzionamento del suo cuore. «Abbiamo potuto contare sulla vicinanza del professor Carlo Balloi, direttore del reparto di Cardiologia del Santissima Trinità, e della presenza costante di infermieri e medici, qualcuno ha addirittura spostato l’inizio delle proprie ferie per far sì che tutto andasse per il meglio – racconta Chiara Aprile -, senza l’impianto di quel bypass il cuore di mia madre si sarebbe fermato presto».

«Grazie»

La figlia della donna operata nell’ospedale di Is Mirrionis spiega il motivo che l’ha spinta a raccontare la disavventura capitata alla madre a cavallo di Ferragosto: «Veniamo dal sud Italia e spesso le strutture ospedaliere finiscono sui giornali per casi di mala sanità, invece nelle nostre regioni ci sono tante eccellenze, fatte di medici e infermieri che ogni giorno compiono un lavoro straordinario. La politica deve fare la propria parte per mantenere alto lo standard dei nostri ospedali, ma anche i cittadini possono fare tanto, dando ed esempio fiducia alle strutture delle loro città, senza per forza raggiungere quelle del nord Italia».